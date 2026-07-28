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Khaled Mahmoud

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Vinícius define seu futuro, e o Real Madrid entra em ação

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Polêmica sobre o futuro de Vinícius chega ao fim

O astro brasileiro Vinícius Júnior definiu sua posição final sobre seu futuro no Real Madrid, cujo contrato com o clube merengue termina no verão de 2027, sendo que diversos clubes, com destaque para o Arsenal, buscam aproveitar essa situação para contratá-lo neste verão.

O astro brasileiro decidiu permanecer entre as paredes do clube espanhol Real Madrid durante a atual janela de transferências de verão, de acordo com informações de fontes da rede "Sky Sports". As fontes confirmaram que a diretoria do clube merengue não tem qualquer intenção de abrir mão dos serviços do jogador, e há um clima de confiança nos bastidores do clube quanto a se chegar a um acordo para estender seu contrato pelos próximos anos.

Essa definição vem para encerrar as dúvidas apesar do enorme interesse do Arsenal, que vinha monitorando de perto a situação do ponta brasileiro, especialmente com apenas um ano restante para o fim de seu contrato atual com o Real Madrid.

Está previsto que uma reunião de negociações decisiva seja realizada nesta semana entre a diretoria do Real Madrid e os representantes de Vinícius Júnior para dar continuidade às conversas relativas ao seu futuro, com o objetivo de alcançar um progresso concreto e assinar um contrato de longo prazo que garanta sua permanência no estádio "Santiago Bernabéu".

Este desdobramento representa um forte impulso para o novo técnico José Mourinho, que, segundo se diz, valoriza muito o potencial de Vinícius Júnior e deseja contar com ele como um dos elementos essenciais e pilares de seu projeto de futebol no time.

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Vinícius se juntou ao Real Madrid no verão de 2018, vindo do Flamengo, por cerca de 46 milhões de euros, e conseguiu conquistar diversos títulos com o clube merengue, com destaque para o Campeonato Espanhol por 3 vezes e a Liga dos Campeões da Europa por duas vezes.

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