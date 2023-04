Vila Nova x Novorizontino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vila Nova recebe o Novorizontino na noite deste sábado (15), no Onesio Alvarenga, em Goiânia, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view

O Vila Nova quer deixar para trás as últimas quatro derrotas para iniciar de forma positiva a Série B, já que tem como principal meta se manter na segunda divisão. Do outro lado, o Novorizontino conseguiu garantir o retorno à primeira divisão e agora busca o triunfo fora de casa.

Prováveis escalações

Vila Nova: Vanderlei, Renan, Rafael Donato, Doma, Rodrigo Gelado, Marlone, Ralf, Lourenço, Neto Pessoa, Matheus Souza e Guilherme Parede.

Novorizontino: Georgemy, Weillean Lepo, César Martins, Adriano, Reverson, Ricardinho, Geovane, Romulo, Aylon, Roberto e Ronaldo Silva.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?