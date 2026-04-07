Vídeo: Kane agrava as dificuldades do Real Madrid e bate seu próprio recorde

O Bayern de Munique teve um início impressionante no segundo tempo, atrapalhando os planos do Real Madrid em casa, na partida que está sendo disputada no Estádio Bernabéu, válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O time bávaro havia encerrado o primeiro tempo com um gol de surpresa aos 41 minutos, marcado pelo colombiano Luis Díaz, aproveitando um lapso da defesa do Real Madrid.

No início do segundo tempo, o inglês Harry Kane aprofundou as feridas do time real com um chute forte e certeiro de fora da área, que acertou o fundo da rede do goleiro Lunin, deixando todos os presentes no estádio do Real Madrid atônitos.

De acordo com a rede Squawka, Harry Kane consolidou sua posição como o maior artilheiro inglês em uma única temporada da Liga dos Campeões.

A rede afirmou: “O maior número de gols marcados por um jogador inglês em uma única temporada na história da Liga dos Campeões é 11, assinado por Harry Kane na temporada (2024-25).

A rede confirmou que Kane igualou hoje esse número (11) e precisa de apenas um gol para quebrar seu próprio recorde”.

Por sua vez, a Opta acrescentou: “Harry Kane marcou ou deu assistência em quatro partidas consecutivas da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (dois gols e duas assistências decisivas), o que constitui o recorde da maior sequência de partidas contra o Real Madrid na história da competição”.

E confirmou que esse número já havia sido alcançado também pela dupla Giovanni Elber (ex-jogador do Bayern) em 2002 e Aubameyang, ex-jogador do Dortmund, em 2017.