Vidal se anima com chance da volta de Neymar ao Barcelona: "seria lindo"

Brasileiro pode ser negociado pelo PSG e retornar para o futebol espanhol

A imprensa europeia discute a possibilidade da saída de Neymar do Paris St. Germain, e o GloboEsporte.com apontou que o Barcelona seria o provável destino. E há atletas do elenco atual da equipe catalã que já empolgam com a possibilidade de o brasileiro voltar a usar a camisa azul-grená.

QUER VER JOGOS DO PSG AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

"Seria muito lindo se ele quiser vir. Venceu tudo por lá, todos gostam muito dele", afirmou Arturo Vidal depois da vitória por 4 a 0 do na noite desta segunda-feira, no Morumbi, pela primeira fase da .

O meio-campista virou peça importante do na última temporada, mas não chegou a ser companheiro de Neymar. O brasileiro saiu da Catalunha em 2017, enquanto o chileno foi contratado somente um ano depois.

O clima não parece estar favorável. O presidente Nasser Al Khelaifi participou de entrevistas nos últimos dias em que indica que, caso fique, o atacante será mais cobrado.

"Quero jogadores dispostos a dar tudo para defender a honra dessa camisa e quero que se unam no projeto do clube. Aqueles que não quiserem ou não entenderem, nós vamos ver e conversar. Claro que há contratos que deverão ser respeitados, mas agora a prioridade é a união total pelo nosso projeto. Ninguém obrigou Neymar a vir para cá. Ninguém o empurrou. Ele veio sabendo que chegaria a um projeto", disparou.