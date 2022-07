Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste sábado (23), pela sétima rodada Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na internet

Vasco e Chapecoense entram em campo neste sábado (23), no Nivaldo Pereira, a partir das 11h (de Brasília), pela sétima rodada do Grupo B do Brasileirão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Buscando reencontrar o caminho da vitória no torneio nacional, o Vasco, que vem de um empate (Athletico-PR) e uma derrota (Internacional), é o vice-líder do grupo, com 11 pontos, dois a menos que o líder Santos.

Do outro lado, a Chapecoense, na lanterna com apenas dois pontos, mira a primeira vitória do Brasileiro. Até o momento, soma dois empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação da Chapecoense: Gabriel Werner; Thiago Henrique, Gerson, Diego Ritter, David Kochem, Kauan; Arthur Vanzela, Bruno, Marquinho; Lucas Alves, Islan.

Possível escalação do Vasco: Pablo, Vitor, Marlon, Roger, Hygor, Eric Pimentel, Matheus, Caio Dantas, Lucas Eduardo, Eguinaldo e Tavares.

Desfalques da partida

Chapecoense:

sem desfalques confirmados.

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Vasco x Chapecoense DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Nivaldo Pereira - Nova Iguaçu, RJ HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Guilherme Vogas Tavares (RJ)

Quarto árbitro: Philip Georg Bennett (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Chapecoense Brasileiro sub-20 9 de julho de 2022 Chapecoense 2 x 1 Atlético-GO Brasileiro sub-20 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Chapecoense Brasileiro sub-20 23 de julho de 2022 15h (de Brasília) Chapecoense x Brusque Catarinense sub-20 6 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Vasco Brasileiro sub-20 17 de julho de 2022 Fluminense 1 x 2 Vasco Carioca sub-20 20 de julho de 2022

Próximas partidas