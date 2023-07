Vasco x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam hoje (1), pela partida de volta das semifinais do Carioca Sub-20; veja como acompanhar na internet

Vasco e Botafogo se enfrentam na tarde de hoje (1), às 15h (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro - RJ, pela partida de volta das semifinais do Carioca Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal VascoTV, no Youtube.

Os vascaínos tentam garantir a vaga para a grande final da competição, após vencer o rival pelo placar de 2 a 1 no Estádio Nilton Santos.

Em 41 jogos disputados entre as equipes, o Vasco tem ligeira vantagem, são 14 vitórias contra 13 dos botafoguenses, além de outros 14 empates.

Prováveis escalações

Vasco: Pablo; Gabriel Sá, João Gabriel, Roger, Leandrinho; Marlon Santos, Paixão, Lucas Eduardo; Juan, JP e André

Botafogo: Heitor; Ryan, Kawan, Serafim e Gregory; Felipe Vieira, Kauê e Bernardo Valim; Sapata, Kauan Maranhão e João Guilherme

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?