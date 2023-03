Vasco x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Carioca

Clássico dos Milhões será disputado neste domingo (19), pelo jogo de volta da semi do Cariocão; veja como acompanhar na TV e na internet

%O Vasco enfrenta o Flamengo na tarde deste domingo (19), a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Como venceu a ida por 3 a 2, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate para avançar à final. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do Cazé, no streaming.

Pressionado, após a eliminação para o ABC na Copa do Brasil, o Vasco volta as atenções para a semi do Cariocão precisando vencer o maior rivar para garantir a classificação à final do estadual. Vice da Taça Guanabara, a equipe de Barbieri encerrou a primeira fase com 23 pontos. Foram sete vitórias, dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 69%.

"A gente chega precisando do mesmo resultado. Ele traz um peso, mas envolve a maturidade como equipe para virar a chave. Não podemos fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui. Acho que o último jogo foi equilibrado, a ideia é equilibrar novamente, dar menos oportunidades para eles. Agora é virar a chave, a temporada é assim. Infelizmente a gente não controla. Temos que nos preparar", afirmou o técnico Maurício Barbieri.

Do outro lado, o Flamengo, que busca o primeiro título na temporada, terminou em terceiro, também com 23 pontos. Para o confronto, o técnico Vítor Pereira não sabe se poderá contar com Arrascaeta, que sentiu dores no púbis na última atividade da equipe para o clássico. Caso não esteja apto, Everton Cebolinha é o mais cotado para assumir a posição.

Vasco e Flamengo já se enfrentaram em 398 oportunidades. Foram 155 vitórias do Rubro-Negro, contra 132 do Cruz-maltino, além de 111 empates. Em 2023, foi um triunfo para cada lado, até agora.

Escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Andrey Santos, Jair, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Marlon Gomes; Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio (David Luiz) e Léo Pereira (Pablo); Wesley, Thiago Maia, Gerson (Vidal) e Ayrton Lucas; Arrascaeta (Everton Cebolinha), Gabi e Pedro. Técnico: Vítor Pereira

Desfalques

Vasco

Gabriel Dias, Riquelme e De Lucca são desfalques.

Flamengo

Matheuzinho, Erick Pulgar, Victor Hugo e Bruno Henrique estão fora do confronto.

Quando é?