Os rubro-negros saíram na frente do Vasco na disputa por um lugar na final

O Flamengo venceu o Vasco por 3 a 2, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, e saiu na frente em busca de uma vaga na final do estadual de 2023.

Para chegar à decisão, os rubro-negros agora têm a vantagem do empate. Como o Vasco teve campanha melhor antes do mata-mata do Campeonato Carioca, os cruz-maltinos avançam com uma vitória simples (e não precisando fazer dois gols).

Avançando na semifinal, o vencedor de Flamengo e Vasco pega Fluminense ou Volta Redonda na grande decisão.