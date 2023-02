Vasco esteve próximo de contratar Cuéllar, mas Mundial pode mudar planos

Gigante da Colina tem interesse antigo no colombiano e quase conseguiu fechar negócio antes do torneio intercontinental

O Vasco esteve muito próximo de contratar Gustavo Cuéllar antes do Mundial de Clubes, mas parou na insistência do Al Hilal em segurar o volante para o torneio, como soube a GOAL. O time Cruzmaltino, porém, ainda não desistiu do colombiano e deve se movimentar para tentar a contratação ainda nesta janela.

Depois de realizar uma sondagem interessante e ver o Internacional entrar na briga, o Vasco acelerou as tratativas e ficou próximo do volante. Cuéllar está disposto a voltar para o Brasil e já teria aceitado diminuir o seu salário para volar a atuar no país.

A boa participação de Cuéllar no Mundial, porém, pode mudar os planos. Entre todos os jogadores do Al Hilal, foi o volante colombiano que liderou alguns fundamentos, como ações com a bola, passes, desarmes e bolas recuperadas, de acordo com a plataforma Sofascore. A têndencia, então, é de mais clubes entrarem na disputa pelo jogador.

Vale lembrar que o Al Hilal está cumprindo a punição de transfer ban, imposta pela Fifa, e não consegue registrar novos jogadores e, por conta disso, não quer liberar seus atletas. O clube só deve fazer negócios após conseguir voltar a utilizar novos jogadores.

Na atual temporada, Gustavo Cuéllar entrou em campo 16 vezes com a camisa do Al Hilal. O volante não marcou gol nos mais de 1400 minutos que esteve jogando.