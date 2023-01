Inter insiste em Cuéllar e tenta liberação do Al Hilal

Colorado não desiste do volante de 30 anos e quer chegar a um acordo com o jogador ainda no início da atual temporada

O Internacional não desistiu do acordo com o Al Hilal, da Arábia Saudita, por Gustavo Cuéllar, como soube a GOAL. O jogador deu sinal positivo para a transferência ao Beira-Rio, e a diretoria insiste no negócio no atual mercado da bola.

O Al Hilal não pretende se desfazer de atletas do atual elenco enquanto tiver que cumprir a punição de transfer ban [impedimento de registro de jogadores], imposta pela Fifa. Os gaúchos, no entanto, creem que é possível convencê-los de um acordo nesta janela de transferências.

O Colorado está disposto a desembolsar uma quantia pela liberação do meio-campista de 30 anos no mercado da bola — o valor é tratado em sigilo. A critério de comparação, recentemente, o Vasco esteve disposto a pagar US$ 2,4 milhões (R$ 12,54 milhões na cotação atual) pela contratação do atleta, mas não obteve êxito nas tratativas.

Cuéllar está disposto a reduzir os salários para jogar no Inter em 2023. O volante recebe 3,6 milhões de euros (R$ 20 milhões atualmente) e receberá menos da metade do valor em uma possível mudança para o Beira-Rio.

O colombiano está disposto a voltar ao Brasil, onde defendeu as cores do Flamengo entre 2016 e 2019. Na atual temporada, ele disputou nove partida pelo time da Arábia Saudita e não marcou gols ou deu assistências.