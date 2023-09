Vasco x Coritiba: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (21), em São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Vasco e Coritiba se enfrentam na noite desta quinta-feira (21), a partir das 19h (de Brasília), em São Januário, na cidade do Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o rival Fluminense por 4 a 2, o Vasco retorna a São Januário após quase três meses buscando manter a boa fase atravessada no Brasileirão para seguir na luta contra o rebaixamento. Com 20 pontos e um jogo a menos disputado, a equipe está a quatro pontos do Santos, equipe que abre o Z-4.

O confronto marcará a estreia do técnico Ramón Díaz em São Januário com torcida - anteriormente, jogou duas vezes, mas sem público. Vale ainda lembrar que a equipe ainda não sabe o que é comemorar um gol no estádio desde o retorno à Série A do Brasileirão.

Mais artigos abaixo

"Já joguei contra o Vasco algumas vezes em partidas de Libertadores e é muito difícil jogar contra o Vasco em São Januário, por isso queremos jogar em nosso estádio, ser protagonistas em nosso campo. Nossos torcedores têm que nos apoiar, mas sem problemas", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Coritiba, na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 14 pontos, chega pressionado após seis derrotas consecutivas no torneio. A principal novidade da equipe pode ser a estreia do atacante Jesé Rodríguez.

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 21 vitórias, contra 14 do Coritiba, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes (Payet); Vegetti e Rossi (Gabriel Pec). Técnico: Ramón Díaz.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson; Sebástian Gómez, Matheus Bianqui (Samaris) e Marcelino Moreno; Kaio César (Jesé Rodríguez), Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Reynaldo, Jean Pedroso e Boschilia são desfalques.

Quando é?