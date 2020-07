VAR ajuda o Real Madrid? Barcelona se revolta contra arbitragem em reta final

Polêmica começou com declaração de Piqué e aumentou após as partidas entre Real Madrid e Real Sociedad e Barcelona e Atlético de Madrid

Com Real Madrid e Barcelona brigando ponto a ponto pelo título de La Liga, a rivalidade e as tensões entre os clubes estão a flor da pele, como era de se esperar. Porém, o VAR tem sido um ingrediente a mais para apimentar ainda mais as coisas. Os culés alegam ajuda clara da arbitragem ao time merengue, que segue na liderança e tem boas chances de levar a competição após três anos de jejum.

A polêmica começou após uma séria acusação feita por Piqué. O zagueiro, que costuma dar declarações fortes, alegou um suposto “apito amigo” para que o Real conquiste o título de La Liga.

Então, depois da partida entre os merengues e a Real Sociedad, o assunto ficou ainda mais quente na . No jogo, três lances duvidosos foram checados pelo VAR, e os três foram decididos a favor do Madrid - um pênalti sofrido por Vinicius Jr., um gol de Benzema e o gol anulado do , talvez o mais polêmico dos três lances. Após a partida, os jornais catalães entraram na onda e não pouparam críticas à arbitragem e ao VAR.

"O VAR é uma ferramenta que, sem dúvida, pode nos tornar melhores. Mas você precisa usá-lo corretamente para ter uma visão mais clara da realidade, sob diferentes ângulos e com precisão. Por que algumas jogadas são revisadas e outras não? Isso pode levar a pensar que (o VAR) não está sendo usado de forma certa", declarou Quique Setién após o jogo, que colocou o na liderança da competição.

Agora, a partida entre Atlético de Madrid e Barcelona colocou ainda mais fogo no tema.

Ter Stegen defende penalidade e juiz manda voltar

Logo após o abrir o placar em 1 a 0, Vidal cometeu pênalti em Carrasco. Na cobrança, Diego Costa bateu e Ter Stegen fez a defesa para alegria dos catalães. Porém, após checagem do VAR, o juiz mandou a cobrança voltar.

A regra diz que que o goleiro não pode estar com os dois pés à frente da linha, o que aconteceu no lance com o arqueiro alemão. Então, pela regra, o juiz agiu de maneira correta.

No entanto, é muito comum ver goleiros bem adiantados em cobranças de pênalti e, na grande maioria das vezes, os árbitros deixam passar. Além disso, Stegen estava a poucos centímetros da linha do gol, o que aumenta as reclamações por parte do Barcelona.

A rigor, a arbitragem seguiu a regra do jogo, mas se esse rigor for utilizado em todas as penalidades, as cobranças terão de ser repetidas muitas vezes.

Na sequência do lance, Diego Costa deu lugar a Saul na cobrança e o Atlético empatou a partida.

Mais um pênalti para o Atlético, mas juiz não manda voltar

Quando o Barcelona estava novamente à frente do placar, após Messi marcar seu gol de número 700, mais um pênalti foi marcado para o Atlético. O lance foi revisto pelo VAR e a penalidade foi mantida. Na cobrança, Saul marcou novamente, apesar de Ter Stegen ter tocado na bola.

No entanto, nas imagens é possível ver Angel Correa invadindo a grande área antes de Saul bater na bola. Portanto, pela regra, o juiz também poderia ter mandado a cobrança ser repetida, usando o mesmo rigor da penalidade. No entanto, o lance seguiu e o gol foi validado.

Por lances como esses, é impossível dizer que existe um esquema para favorecer o Real Madrid e prejudicar o Barcelona na luta pelo título de . Porém, certamente não faltarão polêmicas para essa que promete ser uma das mais acirradas disputas do Campeonato Espanhol nos últimos anos. A certeza é que teremos uma reta final quente e cheia de controvérsias.