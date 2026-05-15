Van Dijk marca dois gols, mas mesmo assim vive uma noite dramática com o Liverpool

O Liverpool teve um dia ruim na sexta-feira na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Arne Slot teve que assistir impotente à vitória do rival Aston Villa por 4 a 2, que parece ter garantido definitivamente o quarto lugar. Os Reds estão em quinto lugar e têm mais uma partida a disputar nesta temporada. O sexto colocado, Bournemouth, segue a quatro pontos e ainda joga duas vezes, inclusive contra o segundo colocado, o Manchester City.

Slot escalou Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo, que atuou como atacante de profundidade pelos visitantes. Jeremie Frimpong ficou de fora devido a uma pequena lesão, e Mohamed Salah e Florian Wirtz ficaram no banco em Villa Park.

O Villa levou um susto logo no início, quando Ollie Watkins ficou caído no chão após um confronto com Van Dijk. O atacante inglês conseguiu, no entanto, retomar a partida, para alívio do técnico Unai Emery e dos torcedores. A decepção tomou conta do Liverpool quando Gakpo marcou o 0 a 1 de perto, mas o gol de abertura foi anulado por impedimento.

O Liverpool teve a vantagem por um momento, criando perigo com um chute de Dominik Szoboszlai e uma cabeçada após um escanteio cobrado por Alexis Mac Allister. No entanto, foi o Villa que assumiu a liderança pouco antes do intervalo. Morgan Rogers mandou a bola com efeito no canto oposto, para a raiva de um Van Dijk bastante frustrado. Um revés, portanto, para o campeão de 2025 na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

Aliás, durante o primeiro tempo, Van Dijk quebrou o recorde de Jamie Carragher de maior número de minutos jogados por um jogador de linha do Liverpool em uma única temporada. Carragher estava com 4.789 minutos desde 2007/08, mas Van Dijk já ultrapassou essa marca.

A noite ficou ainda melhor para Van Dijk quando, logo após o intervalo, ele marcou o empate em 1 a 1 com uma cabeçada após uma cobrança de falta. O VAR ainda verificou uma possível situação de impedimento, mas o gol de empate não foi anulado. Isso resultou em uma disputa acirrada. Watkins marcou, mas estava claramente em posição de impedimento. Por outro lado, Rio Ngumoha acertou a trave e Gakpo chutou por cima no rebote.

O Liverpool voltou a ficar em desvantagem quando Szoboszlai escorregou em um lançamento lateral e Watkins acabou acertando o canto oposto de perto. Pouco depois, o ativo atacante esteve perto do 3 a 1, mas a bola saiu pela linha de fundo. Emiliano Buendía acertou a trave com força, mas Watkins marcou no rebote. Isso não aconteceu em posição de impedimento, segundo a decisão do VAR.

Slot interveio e colocou Salah em campo, substituindo Gakpo. Gravenberch já havia sido substituído por Wirtz. A esperada reação final não aconteceu, com John McGinn causando ainda mais dor ao Liverpool com um fabuloso chute com efeito no canto superior esquerdo. Van Dijk ainda marcou de cabeça nos acréscimos, mas já era tarde demais para a equipe visitante.

De qualquer forma, foi um excelente ensaio para o Villa, que enfrenta o SC Freiburg na final da Liga Europa na quarta-feira. Caso a equipe de Emery acabe caindo para a quinta colocação, mas vença a final europeia, o sexto colocado da Premier League também entrará na Liga dos Campeões.