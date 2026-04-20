Van der Gijp: “Ele é louco! Por que ninguém diz isso pra ele!?”

Wim Kieft e René van der Gijp criticaram duramente Mikel Arteta em seu podcast, um dia após o técnico ter levado o Arsenal a uma derrota por 2 a 1 para o Manchester City. Os analistas estão extremamente incomodados com o que consideram uma abordagem exagerada do técnico espanhol.

A equipe de Arteta chegou a empatar no domingo após um erro de Gianluigi Donnarumma, mas acabou cedendo ao gol de Erling Haaland. Com isso, a vantagem sobre o Manchester City diminuiu para três pontos, enquanto o adversário ainda tem um jogo a menos. A pressão, portanto, está total no norte de Londres.

No podcast KieftJansenEgmondGijp, porém, quase não se fala da partida em si. Os analistas voltam suas críticas para o estilo de trabalho e a personalidade marcantes de Arteta. Van der Gijp, em particular, não poupa o técnico espanhol.

“Ele é maluco, mas ninguém diz isso a ele, Wim. Quando isso vai acabar?”, questiona Van der Gijp em voz alta.

Kieft entrou imediatamente na conversa e apontou as muitas histórias notáveis em torno do técnico do Arsenal. “Li que ele ficou na frente do grupo com uma lâmpada, para que todos pudessem captar essa energia”, disse Kieft.

Van der Gijp vai um passo além e citou outro exemplo. “Ele também comprou um labrador, chamado Win. O cachorro fica andando pelo complexo de treinamento porque ele leu que o nível de estresse diminui quando se acaricia um cão. Então, esse cachorro fica sendo acariciado pelos jogadores o dia inteiro.”

Outras ações de Arteta também causam espanto no podcast. Por exemplo, ele teria exposto os jogadores a batedores de carteira contratados durante um jantar, para deixá-los “alertas”. “A certa altura, isso não para mais e fica cada vez mais louco”, conclui Kieft.

Segundo a dupla, o problema reside principalmente no entorno de Arteta. “Há tantas pessoas trabalhando em um clube como esse e ninguém diz: agora já chega”, afirmou Van der Gijp. Com a disputa pelo título ameaçando escapar novamente das mãos do Arsenal, a pressão sobre Arteta é agora gigantesca.