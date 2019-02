Valverde renova contrato com o Barcelona

Clube catalão anunciou que renovou com o técnico até 2020, com mais uma temporada de opção

A sexta-feira (15) começou cedo na Espanha. O Barcelona anunciou que Ernesto Valverde renovou contrato até 2020, com mais uma temporada de opção.

O treinador vai assinar o vínculo ainda durante o dia, no Camp Nou, mas só irá conversar com a imprensa depois do último treino antes de enfrentar o Valladolid, na Cidade Desportiva Joan Gamper.

No clube catalão desde 2017/18, Valverde conseguiu na primeira temporada vencer a Liga e a Taça do Rei, além da Supertaça nesta temporada.

Ao todo, ele soma 65 vitórias, 22 empates e apenas 9 derrotas em 96 partidas como técnico.