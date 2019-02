Valor da transferência de Paquetá para o Milan é contestada por jornal italiano

Uma das principais contratações do futebol italiano na última janela de transferência, Paquetá custaria menos do que o Milan ofereceu ao Flamengo

Destaque da última janela de transferência, o Milan surpreendeu ao contratar Lucas Paquetá, do Flamengo. Porém, a ida do jogador brasileiro a um dos principais clubes da Itália gerou certa polêmica após o jornal Gazzetta dello Sport contestar o valor que o time pagou para contar com Paquetá no elenco.

Baseado em números da “KPMG”, empresa que realiza análises de consultaria financeira, o veículo inglês alegou que o Milan pagou quase o dobro do “valor real” de Paquetá. A análise da KPMG é feita de acordo com o desempenho do jogador em campo. Segundo a empresa, Lucas Paquetá custaria 14 milhões de euros (R$ 59 milhões), não 35 milhões (R$ 147 milhões), valor oferecido ao Milan para o Flamengo.

(Foto: Getty Images)

O mesmo teria ocorrido com Piatek, outra contratação do clube na janela de transferência. O jogador foi avaliado em 16,3 milhões de euros (R$ 68 milhões), porém o Milan ofereceu 35 milhões de euros (R$ 147 milhões), ao Genoa.

Em entrevista ao Gazzetta dello Sport, o diretor de esportes da KPMG, Andrea Sartori explicou quais métodos são usados para avaliar o valor real de cada atleta: “Um fator a ser salientado é a idade, especialmente porque a idade média dos dez jogadores incluídos em nossa análise é inferior a 24 anos. Como nossa avaliação é determinada pelo desempenho em campo, o fato desses jovens talentos terem participado de menos jogos influencia. Por outro lado, quando um clube precisa urgentemente de uma peça, fica disposto a pagar o excedente”.

Sartori não comentou especificamente sobre Paquetá, mas usou a transferência de Piatek como exemplo: “Uma explosão em um curto prazo, como no caso do Piatek, pode fazer com que o preço aumente. A situação financeira do clube, uma cláusula de rescisão ou a disposição do jogador em deixar a equipe são outros fatores adicionais que podem levar a uma diferença considerável entre o valor de mercado e o valor da transferência”.