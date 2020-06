#ValeOIngresso para Flamengo x Boavista: o que é, valores e como comprar

Rubro-Negro espera contar com a colaboração de seus torcedores com a compra de ingressos simbólicos para última partida do Campeonato Carioca

O Flamengo se prepara enfrentar o Boavista pela última rodada da Taça Rio e seguir rumo a fase final do . Mas enquanto os torcedores não podem assistir à partida no estádio, por conta das restrições para controle da pandemia do novo coronavírus, o clube prepara o #ValeOIngresso para contar com a ajuda de sua torcida.

O duelo, que deve ser transmitido pela FlaTV, canal oficial do clube no YouTube, mesmo após o impasse judicial com a Rede Globo, acontece nesta quinta-feira (01), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

E como não conta com as enormes receitas de bilheteria desde a paralisação do futebol, o clube de Gabigol, Bruno Henrique, Rafinha, Jorge Jesus e cia. organizou a campanha esperando receber o apoio da nação rubro-negra para atravessar esse momento conturbado.

#ValeOIngresso: o que é?

A campanha #ValeOIngresso, consiste na venda online de ingressos simbólicos para a partida entre e Boavista, que acontece nesta quinta-feira (01).

Com o Maracanã com portões fechados e sem a arrecadação com bilheteria, responsável por boa parte das receitas da equipe, o clube carioca espera contar com a nação rubro-negra e receber uma contribuição a partir da venda dos ingressos virtuais, para diminuir os impactos sofridos pela pandemia do novo coronavírus.

Cabe destacar que, a princípio, os torcedores poderão acompanhar a partida contra o Boavista de graça através da FlaTV.

Após a MP assinada por Bolsonaro, que altera a venda de direitos de transmissão das partidas, o clube carioca entrou em conflito com a Rede Globo para transmitir sua partidas através de seu canal no YouTube.

A emissora entrou na justiça para impedir a transmissão do duelo. Porém, a decisão foi favorável ao Rubro-Negro, que já havia informado que, caso não houvesse impedimento judicial, transmitiria o jogo através da FlaTV.

Ainda cabe recurso para a decisão judicial e a emissora pretende seguir com o pedido.

Valores

Para contribuir com o Flamengo, os torcedores rubro-negros poderão adquirir ingressos simbólicos nos valores de 5, 10, 20 e 50 reais.

A partir do nome da campanha, #ValeOIngresso, o clube deixa a cargo dos torcedores a quantia a ser escolhida para a contribuição.

Como comprar

Os torcedores que quiserem contribuir devem acessar o site flamengo.superingresso.com.br para escolher seu ingresso. Após selecionar o tipo de entrada e a quantidade desejada, é necessário fazer o login no site e preencher um cadastro com informações pessoais antes de prosseguir para o pagamento.