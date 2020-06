Veja a tabela do Campeonato Carioca divulgada pela Ferj

Depois de decisão do STJD, novas datas para as partidas foram definidas

Nesta terça-feira (23), após decisão do STJD e depois de muitas idas e vindas, a Ferj divulgou a tabela com as novas datas das rodadas quatro e cinco do , com os jogos de e incluídos.

Desde o anúncio da retomada do Carioca, o Glorioso e o Tricolor se posicionaram contra e, inclusive, disseram que não iriam entrar em campo nas datas previamente marcadas pela Federação. Sem acordo entre as partes, os dois clubes levaram o caso à justiça.

De acordo com a decisão do STJD, Botafogo e Fluminense só podem entrar em campo a partir de 28 de junho pela 4ª rodada e a partir de 1º de julho pela 5ª rodada. Desta forma, a Ferj fez uma nova reunião nesta terça-feira, para definir as datas dos confrontos restantes da , que ficaram da seguinte maneira:

4ª rodada

Data Partida Horário 18/jun Bangu 0 x 3 Flamengo 21h 19/jun Portuguesa 0 x 0 Boavista 15h30 28/jun Botafogo x Cabofiense 11h 28/jun x Resende 15h15 28/jun x Macaé 16h 28/jun Fluminense x Volta Redonda 19h

5ª tabela

Data Partida 01/jul x Boavista 01/jul Portuguesa x Botafogo 01/jul x 01/jul Vasco x Madureira 01/jul Macaé x Fluminense 01/jul Volta Redonda x Resende

Após a remarcação dos jogos, o Botafogo divulgou uma nota dizendo que nao vai recorrer da decisão, apesar de achar uma irresponsabilidade a volta do futebol neste momento: É constrangedor ser obrigado a competir no único país que planeja jogos de futebol convivendo com registros, em média, superiores a 1.000 mortes e 30.000 contaminações por dia. O único no mundo a iniciar partidas com essa marca de óbitos e casos. (...) Jogar com essas marcas é falta de respeito aos mortos e seus familiares. É sob um recorde fúnebre", diz a nota.

O Fluminense não se manifestou mas, segundo o Globoesporte.com, internamente considerou a decisão do STJD como positiva.

Desde o começo, tanto Botafogo quanto Fluminense pediam para entrarem em campo apenas em julho, adiando as partidas de 22 e 25 de junho para os dias 1 e 4 do mês seguinte. Além disso, pediam também que não sofressem punições caso não entrassem em campo nas datas inicialmente impostas.

No último sábado (20), o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou um decreto que proibia a realização de jogos na cidade até o dia 25 de junho. Pouco depois, voltou atrás, dizendo que o decreto só era válido para Botafogo e Fluminense, porém nenhuma partida aconteceu desde então.

Por fim, em um meio termo - com a Ferj sempre negando que os dois jogassem apenas em julho -, as datas ficaram com uma partida ainda em junho e outra para julho.