FlaTV vai passar Flamengo x Boavista pelo Carioca?

Após Rede Globo acionar o clube na justiça, o rubro-negro aguarda decisão para transmitir a partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca

O impasse entre e TV Globo para a transmissão dos jogos do rubro-negro no segue a todo vapor. A emissora entrou na justiça para impedir a FlaTV de transmitir a partida contra o Boavista, na próxima quarta-feira (01), válida pela quinta rodada da Taça Rio. Porém, o clube informou que, caso não haja impedimento judicial, o jogo será transmitido através de seu canal do YouTube.

A Rede Globo e o Flamengo vinham discutindo os direitos de transmissão do Carioca há algum tempo. Além da questão financeira, o principal impasse envolvia o desejo do clube em transmitir suas próprias partidas através da FlaTV, algo com que a emissora não concordava.

Então, as negociações ganharam um ingrediente extra com a Medida Provisória assinada por Jair Bolsonaro, que teve participação direta de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Caso aprovada, a Lei alteraria a lógica de venda dos direitos de transmissão no , que passariam a pertencer apenas ao mandante do jogo, e não aos dois clubes envolvidos, como acontecia anteriormente.

Mais times

Assim, o rubro-negro carioca se viu livre para transmitir ao vivo suas partidas do Campeonato Carioca 2020, através de seu canal do YouTube. A Rede Globo, por outro lado, alega que a medida não altera os contratos anteriormente estabelecidos, seja para temporadas atuais ou futuras.

Decisão da Justiça

A partir do impasse, a emissora carioca notificou o Flamengo na justiça proibindo a exibição dos jogos, de acordo com informações veiculadas inicialmente pelo jornal O Dia. Mesmo assim, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube, afirmou que o rubro-negro pode transmitir suas partidas com a MP.

Como o Fla seguiu planejando transmitir o próximo jogo da equipe, contra o Boavista, a Rede Globo acionou a justiça novamente, na última quarta-feira (24), para impedir que o duelo válido pela quinta rodada da seja exibido na FlaTV. A emissora pede caráter de urgência na definição da liminar e requer multa de R$ 2 milhões caso a partida seja de fato transmitida. Uma decisão deve ser tomada nos próximos dias.

Mais artigos abaixo

O Flamengo espera que uma definição seja tomada pelo Poder Judiciário antes do dia 1º de julho. E caso não haja impedimento judicial, a partida contra o Boavista será transmitida pelo canal do YouTube gratuitamente para todos os torcedores.

Assim, qualquer um poderá acompanhar a programação pela internet, direto do estádio Maracanã, a partir de duas horas antes da partida.