URT x Atlético-MG: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Mineiro 2022

O Atlético-MG enfrenta a URT nesta quarta-feira (9), no Estádio Zama Maciel, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Galo soma 10 pontos e busca se manter no topo da tabela de classificação, enquanto a URT, na lanterna com três derrotas consecutivas, empatou com o Uberlândia na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto desta quarta-feira (9), o Atlético-MG entrará em campo com uma equipe reserva visando o confronto com o América-MG na próxima rodada.

O lateral Dodô, recuperado de dor no joelho, voltou a ser relacionado e pode ser titular.

Do outro lado, a URT entrará em campo completa, sem nenhum desfalque, mas está pressionada por um resultado positivo no Mineiro.

Possível escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Tchê Tchê, Guilherme Castilho, Calebe e Dylan; Fábio Gomes e Eduardo Sasha.

Possível escalação da URT: Gustavo Silva; Nininho, Davy Einstein, Euller, Jonathan Moc; Derlan, Iago, Evair; Frank, Cebolinha e Mateus.

Mais artigos abaixo

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Eduardo Vargas: lesionado.

URT:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre URT x Atlético-MG será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, nesta quarta-feira.