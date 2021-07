Carlo Ancelotti liga para Richarlison e pede atacante ao Real Madrid

Substituto de Zidane no Santiago Bernabéu fez contato com atleta de 24 anos para contratá-lo. Eles trabalharam juntos entre 2019 e 2021 no Everton

Hoje técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti conversou com Richarlison sobre uma possível ida para o clube no mercado da bola. As conversas aconteceram por meio de contato telefônico em meio à disputa da Copa América 2021 pela seleção brasileira. O atacante de 24 anos está no Brasil para a disputa do torneio, que se encerra neste fim de semana com a grande final no Maracanã.

Comandante do jogador no Everton entre 2019 e 2021, o técnico italiano deixou claro que o atleta está em sua lista de reforços para o time do Santiago Bernabéu. A ideia é que seja feita uma investida nos próximos meses. Os espanhóis ainda não discutiram valores com os ingleses sobre uma eventual negociação envolvendo o atacante.

A busca do Real Madrid por um atacante no mercado da bola será capitaneada pelo próprio Ancelotti: ele será o responsável por indicar os jogadores que quiser contar em seu elenco. O brasileiro é visto como uma alternativa para mais de uma função no setor ofensivo.

Hoje, o Real Madrid conta com sete opções para o ataque: Eden Hazard, Vinícius Júnior, Marco Asensio, Rodrygo, Lucas Vázquez, Karim Benzema e Mariano Díaz. O clube busca reforços para o setor, uma vez que os atuais responsáveis pela posição encontram dificuldades para se firmar na equipe.

Richarlison está no Everton desde 2018. No clube, fez 119 partidas, com 42 gols marcados e nove assistências. Ele é considerado um dos destaques do time do Goodison Park.