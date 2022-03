Manchester United tem interesse em Richarlison para a próxima temporada

O Manchester United tem interesse na contratação de Richarlison, que defende as cores do Everton, também da Inglaterra. Os Red Devils mantêm o atleta em observação há ao menos duas temporadas, conforme apurado pela GOAL.

O atacante de 24 anos, que concedeu entrevista exclusiva à GOAL na última semana, é visto como um nome promissor e interessante para o setor ofensivo, sobretudo porque os dois principais atacantes têm idades elevadas: Cristiano Ronaldo, de 37 anos, e Edinson Cavani, de 35. A ideia é ter um atleta mais novo para a posição a partir da próxima janela de transferências.

O uruguaio Cavani, inclusive, não terá o seu contrato renovado ao fim da temporada. O veterano tem compromisso até 30 de junho deste ano e ficará livre para procurar outro clube a partir de julho. A situação do craque português, por outro lado, está indefinida. Ele pode permanecer, já que seu vínculo se encerra apenas em junho de 2023.

Com uma carência na posição, o Manchester United cogita a ideia de investir em Richarlison. O atleta tem compromisso no estádio Goodison Park até junho de 2024. Tratado como um jogador relevante no clube, não deve ter a sua saída facilitada.

Na última janela de transferências de verão na Europa, o técnico Carlo Ancelotti chegou a procurá-lo com o intuito de levá-lo para o Real Madrid. O italiano telefonou para o atleta e deixou claro seu desejo. Porém, os britânicos recusaram a liberação do atacante. Treinador e jogador trabalharam juntos no Goodison Park.

Durante o bate-papo com a reportagem, Richarlison admitiu que é difícil falar em sair do Everton, especialmente pela boa relação com o clube.

"Olha, eu tenho mais dois anos de contrato aqui. É difícil falar em sair, porque tenho um carinho muito grande pelo Everton, tenho música, tenho tudo aqui. É muito complicado falar em sair, não estou preparado para esse momento, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem que estar ciente e preparado para tudo. Vamos fazer essa temporada aí para que, na próxima, a gente veja o que vai acontecer", disse à GOAL.

Richarlison chegou ao Everton na temporada 2018/2019, depois de uma curta passagem pelo Watford, também da Inglaterra. Na ocasião, o clube do norte do país desembolsou 45 milhões de libras (R$ 222,9 milhões à época) por sua contratação.

Em que pese a má fase do Everton — o time ocupa a 17ª colocação da Premier League com 25 pontos —, Richarlison mantém o posto de jogador relevante. O atacante soma cinco gols e três assistências em 24 partidas disputadas, sendo 21 na condição de titular.