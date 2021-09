PSG tinha proposta pronta para Richarlison virar substituto de Mbappé

Franceses estavam dispostos a desembolsar 90 milhões de euros para tirar Richarlison do Everton em caso de saída de Mbappé para o Real Madrid

O Paris Saint-Germain havia preparado uma proposta financeira para tirar Richarlison do Everton. A ideia dos parisienses era investir 90 milhões de euros (R$ 552,6 milhões na cotação atual) na contratação do atacante de 24 anos no mercado da bola. A oferta, no entanto, estava condicionada à saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, o que acabou não acontecendo.

O planejamento para buscar o brasileiro a qualquer momento na janela de transferências europeia, encerrada na última terça-feira (31), já havia sido traçado. Um dos agentes do atleta, Renato Velasco, chegou à capital da França no fim de semana anterior. Ele ficou de plantão e a postos aguardando uma possível oferta irrecusável do Real Madrid por Mbappé.



Mbappé era alvo do Real Madrid no mercado da bola (Foto: Getty Images)

Em meio às investidas dos espanhóis pelo jovem atacante francês, o empresário de Richarlison mantinha contato com a diretoria do PSG, especificamente com o diretor esportivo Leonardo. Eles esboçaram os números que seriam levados ao Everton e também um eventual contrato para o atacante, que se destacou pela seleção brasileira sub-23 na conquista dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O jogador receberia uma valorização salarial em caso de transferência para o Parc des Princes. Os valores, contudo, eram tratados em sigilo. Ele assinaria um contrato de cinco temporadas se ratificasse a mudança para jogar ao lado de Neymar, Lionel Messi e companhia.

Aprovado por Mauricio Pochettino, Richarlison já tinha dado aval ao PSG para a transferência por meio de seus agentes. Entretanto, teria que convencer o Everton a liberá-lo no mercado da bola, uma vez que não tem multa rescisória em seu contrato no Goodison Park. O acordo do brasileiro com o clube da Premier League se encerra em junho de 2024.