United já aceita emprestar Cristiano Ronaldo e pagar parte do salário em 2023, diz site

Português vive difícil momento pelos Red Devils; contrato termina em julho do próximo ano, mas equipe pode transferi-lo ainda em janeiro

Em fase extremamente delicada pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo pode estar de saída em breve da equipe, após polêmica saída para o vestiário antes do término do jogo entre Tottenham e os Red Devils. Tão breve pode ser a transferência do português que, segundo a ESPN, os ingleses já aceitaram a ideia de emprestar o atleta e pagar parte de seu salário em 2023.

O contrato do craque de Portugal vai até julho do ano que vem, quando pode acabar saindo gratuitamente para equipes interessadas. Porém, como afirmou a apuração do site internacional, a equipe inglesa está disposta a liberar o jogador e arcar com parte dos custos, desde que Cristiano Ronaldo relatou seu desejo de sair do clube.

Além de ter adquirido o jogador da Juventus por 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 74 milhões), o United paga cerca de 500 mil libras (R$ 2,9 milhões) semanais para o português. Cristiano Ronaldo tinha atraído atenções do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas o contrato não se concretizou.

Erik ten Hag, treinador dos Red Devils, foi quem puniu o atleta após a ida ao vestiário antes do final do jogo contra o Tottenham. Apesar de afirmar que gosta do atleta em seu plantel, disse que é necessário atitudes que façam o jogador entender o erro. Não foi a primeira vez que Cristiano Ronaldo foi embora antes do término de um confronto, quando deixou o embate contra o Rayo Vallecano em amistoso.

Getty Images

O atleta tem 37 anos e está próximo de completar 38. Caso tenha bons números em sua possível última Copa do Mundo, na edição do Qatar deste ano, pode levar ótimos frutos a si e ao Manchester United, já que mais clubes podem ver o astro de Portugal como possível contratação.