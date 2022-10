Ten Hag explica decisão sobre afastamento de Cristiano Ronaldo no United

Português desceu para o vestiário antes do término do confronto entre Red Devils e Tottenham e fica de fora do duelo contra o Chelsea deste sábado

Na última quarta-feira (19), o Tottenham foi ao Old Trafford e acabou derrotado por 2 a 0 pelos donos da casa Manchester United. O que marcou a partida, além da vitória dos Red Devils, foi a saída precoce do craque português Cristiano Ronaldo, que não entrou na partida e desceu antes do final da partida para o vestiário. Devido a atitude do centroavante veterano, o treinador Erik ten Hag decidiu por dar uma punição ao jogador: o atleta não estará disponível para o clássico contra o Chelsea, pela Premier League. O técnico explicou a situação, e afirmou ser complicado deixar CR7 de fora. "É uma decisão difícil, é claro", disse Ten Hag, aos repórteres. "Mas tem que haver consequências para o mau comportamento e quando é a segunda vez que não se pode deixá-lo ir porque, caso contrário, será nebuloso e miserável para o futuro. Você tem que tomar esta medida. O que eu não gosto é que prefiro o elenco com Cristiano". Getty O técnico ainda completa: "Ele precisa estar ciente de que você será julgado pelo momento e como você está agindo hoje." Cristiano Ronaldo fica de fora para o confronto sobre o Chelsea, neste sábado, mas pode estar de volta para o confronto da Liga Europa, contra o Sheriff. Escolha dos editores Futebol na TV: a programação dos jogos de hoje

Os grupos da Copa do Mundo feminina de 2023

Os artilheiros e garçons da Premier League

Os times rebaixados para a Série C de 2023

Conmebol vende cerca de 11 mil ingressos para a final da Libertadores