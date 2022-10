Cristiano Ronaldo recebeu zero votos na eleição da Bola de Ouro 2022

O português terminou em 20º, último lugar, na lista da Bola de Ouro de 2022, mas não recebeu nenhum voto

Karim Benzema, atacante da França e do Real Madrid, foi o grande vencedor da Bola de Ouro, concedida pela revista France Football, na última segunda-feira, após sua temporada de destaque, com gols e títulos importantes. O jogador garantiu a primeira escolha de 89 dos 93 jurados da votação em 2022.

Porém, o que mais chamou a atenção dos torcedores de todo o mundo foi a ausência do português Cristiano Ronaldo no Top-10 da premiação deste ano. O atacante do Manchester United terminou em 20º lugar, última posição, da lista final votada pelos jurados da revista.

Essa posição representa uma baixa de 17 anos para o cinco vezes vencedor desse mesmo prêmio, já que o atacante passa por um período de instabilidade desde que retornou a Old Trafford no verão de 2021.

Agora foi revelado, com a France Football publicando um resumo completo do processo de votação, que Cristiano Ronaldo só terminou nessa posição devido a indicações anteriores, que foram levadas em consideração neste ano. Além do português, outros 11 jogadores não receberam nenhum voto do júri da Bola de Ouro.

France Football

Os outros jogadores que terminaram sem votos foram: Harry Kane, do Tottenham; Trent Alexander-Arnold e Darwin Nunez, do Liverpool; Phil Foden, Bernardo Silva e João Cancelo, do Manchester City; Joshua Kimmich, do Bayern de Munique; Mike Maignan, do Milan; Christopher Nkunku, do RB Leipzig; e Antonio Rudiger, do Real Madrid.

O atacante do Real Madrid, Karim Benzema, de 34 anos, conquistou o prêmio final, sendo o primeiro troféu da sua vitoriosa carreira no futebol europeu.

Diferente de Benzema, Cristiano passa por um dos piores momentos da carreira, já que disputou apenas 12 jogos - seis como titular - e marcou dois gols com a camisa do Manchester United na temporada. Recentemente, aliás, o atacante foi afastado pela diretoria e Erik ten Hag, técnico da equipe, por reincidência em caso de indisciplina.

Segundo explicou o treinador, Cristiano se recusou a entrar no duelo contra o Tottenham, na última quarta-feira, vindo do banco de reservas e foi visto deixando o estádio antes do fim da partida, como aconteceu em um amistoso da pré-temporada, contra o Rayo Vallecano. Por isso, o jogador foi afastado da equipe para treinar com o time sub-20 do United.