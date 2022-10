Ten Hag manda recado a Cristiano Ronaldo após afastamento: "Há consequências"

O técnico confirmou que o português se recusou a entrar como substituto contra o Tottenham e será punido

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, confirmou que Cristiano Ronaldo se recusou a ir a campo no duelo contra o Tottenham, na última quarta-feira. Em entrevista coletiva pré-jogo, e depois do clube comunicar o afastamento do jogador, o comandante esclareceu que precisou agir por conta da reincidência no comportamento do jogador.

"Sim (se recusou a entrar). O que falamos é entre Cristiano e eu. O comunicado é claro, eu acho", afirmou Ten Hag.

Na entrevista, Ten Hag disse: “Sobre a conversa, isso ficará entre Ronaldo e eu. O comunicado do clube foi muito claro. Ele continua sendo um jogador importante no elenco”, disse o holandês. “Eu sou o treinador, sou responsável pela cultura aqui. Tenho que definir padrões e valores e tenho que controlar isso. Neste grupo nós temos valores e padrões.”

"Depois do Rayo, eu disse que era inaceitável, mas ele não foi o único. Aquilo era para todos. Quando é a segunda vez, há consequências. É o que fizemos. Perdemos ele amanhã, é uma perda para nós, para o elenco. Mas acho que é importante para a atitude e a mentalidade do grupo", afirmou o treinador.

Getty/GOAL/Youtube

O craque português foi colocado de volta no banco de reservas para a partida contra os Spurs, pela Premier League. Porém, segundo a imprensa local, Cristiano Ronaldo deixou o estádio e não estava mais em Old Trafforrd antes da vitória por 2 a 0 para os Red Devils ser confirmada.

Desde então, o United afirmou que Cristiano não participará do duelo contra o Chelsea, em Stamford Bridge, neste sábado (22), já que ele treinará com o time sub-21 do clube.

“Nós sentiremos a falta dele amanhã. É uma baixa para o elenco, mas é importante para a atitude e mentalidade do grupo. Agora temos que nos concentrar no Chelsea", afirmou Ten Hag. “Ronaldo vai ter um tempo para refletir, mas também será para todos os outros. Eu disse no início da temporada que na próxima vez haveria consequências. O futebol é um esporte de equipe, e os jogadores têm que cumprir certos padrões. E eu tenho que controlar isso."

Cristiano jogou apenas duas partidas na Premier League pelo United nesta temporada, mas, após sua última postura inadequada, disse que continuará dando tudo de si pelo clube sempre que for chamado.

Depois do comunicado divulgado pelo clube informando o afastamento, Cristiano Ronaldo usou suas redes sociais para falar sobre sua postura na partida contra o Tottenham: "Comecei muito jovem, os exemplos de jogadores mais velhos e experientes sempre foram muito importantes para mim. Por isso, mais tarde, sempre tentei dar o exemplo para os jovens que cresceram em todas as equipes que representei. Infelizmente isso nem sempre é possível e às vezes o calor do momento leva a melhor."