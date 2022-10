Xavi explica como Cristiano Ronaldo fez Messi ser um "jogador melhor"

Lendas do futebol, os craques português e argentino somam 12 Bolas de Ouro, devido aos anos de alto nível e protagonismo por suas equipes

Desde o momento em que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tornaram-se dois dos melhores jogadores da história, é inevitável que haja comparações entre eles. Seja no nível de artilharia ou número de títulos, o argentino e o português serão sempre analisados lado a lado.

Os jogadores juntos somam 12 Bolas de Ouro, e o atual técnico e ídolo do Barcelona, Xavi, sabe que os craques sempre estarão se observando independente de onde atuem: "Cristiano e Leo provavelmente não vão admitir. Estou convencido de que costumavam ficar de olho um no outro. Se você é competitivo, você quer ser o melhor”, afirmou o espanhol, no documentário Messi: The Enigma, da BBC.

Apesar de não estarem no topo como nos últimos anos, Messi e CR7 ainda são protagonistas pelas equipes que atuem. Porém, enquanto o português não vive boa fase no Manchester United, envolvido em polêmica durante o confronto contra o Tottenham nesta última quarta-feira (19), o argentino é um dos principais personagens do PSG na temporada.

O craque dos Red Devils tem bons números pela equipe, mas não conseguiu se acomodar tranquilamente desde quando chegou, após saída da Juventus. Messi saiu do Barcelona após anos de conquistas com os Culés, chegando à França para atuar novamente com o colega Neymar. As fases das lendas são diferentes, mas os dois, como cita Xavi, devem ainda estar de olho um no outro e é isso que os fará continuar em busca da evolução.