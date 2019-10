United está disposto a pagar R$ 560 milhões por Sancho, mas fase do time atrapalha

Os Red Devils até conseguiriam atingir o preço necessário para contar com a promessa, mas precisam melhorar para atrair sua atenção

E o inferno astral no parece não ter fim. A temporada 2019-20 já reserva para o clube o pior começo de sua história na era Premier League. Após lesões e fraco desempenho, está mais claro do que nunca que a equipe precisa de reforços, se quiser brigar de igual para igual com a elite europeia. Buscando uma estrela, os Red Devils tem um nome em mente: Jadon Sancho.

Com valor estipulado em R$ 560 milhões, o atacante pode ser a próxima aposta dos ingleses para solucionar um problema crônico da equipe nos últimos anos: as pontas. Com Marcus Rashford tendo sido deslocado para o meio do ataque, contra o Arsenal, por exemplo, o time de Solksjaer teve apenas um decadente Juan Mata, um decepcionante Jesse Lingard e o jovem Daniel James como opções para a função. Assim, a falta de opções consistentes para as posições de ataque evidencia mais um problema de montagem de elenco do Manchester United.

O problema é que para contar com os talentos do jovem Sancho, o time comandado por Ole Gunnar Solksjaer terá que melhorar seu desempenho. Atualmente na décima posição na Premier League, os Red Devils vem fazendo uma temporada fraquíssima se levarmos em conta o investimento e o tamanho do clube.

Assim, tirar a promessa do pode até não ser um problema do ponto de vista financeiro, mas será uma tarefa difícil vender a Sancho, atualmente seguindo os passos de jogadores como Lewandowski ou Marco Reus, em ascensão no clube alemão, para ele ir a Manchester embarcar num projeto de reconstrução da equipe inglesa, que parece nunca sair da estaca zero.

Além disso, mesmo Sancho sendo um jovem inglês, ele não tem muitas ligações afetivas com a terra da Rainha Elizabeth. Pelo contrário. Filho de imigrantes de Trinidad e Tobago, a promessa não pensou duas vezes em deixar o City de Guardiola para se aventurar no Borussia Dortmund em 2017.

É claro que uma proposta astronômica de um gigante inglês pode mudar isso e deixar um jovem atleta como Jadon Sancho com brilho nos olhos. No entanto, não são poucas as contratações fracassadas do United nos últimos anos. Para cada Daniel James, uma grata surpresa, vindo do Swansea por uma quantia modesta, existem jogadores como Fred, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku e tantos outros, com passagens muito tímidas pelos Red Devils.

Agora, com um plano de reconstrução que aspira conseguir a contratação de atletas como Mario Mandzukic e Erling Braut-Halaand, o Manchester United tenta voltar a um patamar digno de sua grandeza. Resta saber se Jadon Sancho irá querer participar dessa arrancada.