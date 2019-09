Na sombra de CR7 e Higuaín, Mandzukic vira alvo do Manchester United

Atacante croata perdeu espaço na Juventus e está sem atuar, enquanto isso, o United vive uma crise de lesões no elenco já reduzido

O Manchester United precisa de reforços para a temporada. Após as saídas de Romelu Lukaku e Alexis Sánchez, o time de Ole Gunnar Solskjaer ficou apenas com Anthony Martial, Marcus Rashford e Mason Greenwood como opções para o ataque. O maior alvo dos Diabos Vermelhos, segundo apurou a Goal, é o croata Mario Mandzukic, que perdeu espaço na .

Solskjaer apostava que seus jovens atletas conseguiriam levar o peso do ataque, mas acontece que tanto Rashford, quanto Martial se lesionaram e sobrou apenas o jovem Mason Greenwood, que completa 18 anos na terça-feira (01).

Após a chegada de Cristiano Ronaldo, na temporada passada, e a reincorporação de Gonzalo Higuaín, na Juventus, Mandzukic perdeu espaço na Velha Senhora e tem amargado, no máximo, o banco de reservas. O atacante não jogou um minuto sequer na atual temporada. Atualmente com 33 anos, Mandzukic pode ter seu primeiro contato com a Premier League.

O movimento é pretendido em janeiro, quando abre a janela de transferências do inverno europeu. O United está disposto a pagar 9 milhões de libras (cerca de R$ 46 milhões) pelo atleta. A negociação mais difícil é na questão salarial, já que Mandzukic não quer diminuir seu ganho, que é de 4,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 23 milhões) por ano.

O Manchester United enfrenta o Arsenal nessa segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pela Premier League.