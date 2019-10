Empate com o Arsenal confirma o pior começo do Manchester United na Premier League

O fez o pior começo de uma temporada na Premier League 2019/2020, depois de empatar em casa com o nesta segunda-feira (30).

Depois de sete partidas da temporada 2019/2020, a equipe de Ole Gunnar Solskjaer venceu apenas duas vezes e conquistou nove pontos.

Essas duas vitórias foram contra e , outras duas equipes que apontam para os quatro primeiros lugares, mas os Red Devils também perderam para times como e .

O time está em 10º na tabela, ficando na metade superior apenas pela diferença de gols, tendo acumulado o mesmo número de pontos que o .

O United marcou duas vezes 10 pontos no ano nesta fase da temporada, nas campanhas de 2018-19 e 2013-14.

No entanto, a contagem de nove pontos é o pior começo de Man Utd na era da Premier League, com a sua baixa anterior de sete em 1989-90.

