Jadon Sancho, o menos inglês dos jogadores ingleses

É um dos pouquíssimos atletas ingleses formados fora do Reino Unido. Porém, não o impediu de quebrar recordes em seu país

Inglês, sim. Mas apenas isso. Jadon Sancho nasceu em Londres em uma família de Trinidad e Tobago estabelecida na capital britânica. Talvez por isso ele não tenha hesitado em deixar a Premier League para buscar vida longe do país em que nasceu, algo muito incomum entre os jogadores de futebol do país, que tradicionalmente sofrem problemas de adaptação quando se mudam para clubes do Velho Continente. Mas dois anos depois de deixar o para defender o , ele pode dizer que a aposta foi boa. Tanto que também fez história na .

Não foi em vão que, em outubro de 2018, ele se tornou o segundo estreante mais jovem da equipe inglesa, superado apenas pelo lendário Duncan Edwards, que ainda é o primeiro atleta internacional, mas por apenas dezoito dias. Jadon logo explodiu depois que decidiu ir para o Dortmund na ausência de algumas horas para fechar o mercado de verão que contou com a ida de Neymar Da Silva para o em 2017. O Borussia, que acabara de transferir Ousmane Dembélé para por 104 milhões de euros, pagou apenas oito milhões de euros para obter os serviços do promissor britânico. Dois anos depois, o clube atual e o próprio jogador esfregaram as mãos com a operação.

Não é tanto o Manchester City. O próprio Guardiola revelou, dias depois de ver a firme promessa de seu novo clube sair, que "fizemos absolutamente tudo para jogar conosco, mesmo depois de apertarmos as mãos e ele disse que não, voltamos a insistir. Ficamos com o pai e ele, mas eles disseram que não, porque ele queria jogar imediatamente no primeiro time e eu disse que ele jogaria se vencesse". Ele não escutou e partiu para um clube com menos competição, mas com mais garantias de jogar... e ser negociado. Porque o Borussia Dortmund é um clube acostumado a vender jovens promissores.

De fato, Sancho logo chamou a atenção do Barcelona alguns meses após sua chegada ao Signal Iduna Park e hoje há rumores de que ele pode ser um dos alvos no próximo verão, já que o também o tem em sua mira. Seu atual clube, que anteriormente também vendeu Robert Lewandowski, Mario Götze e Mats Hummels, entre outros, esfrega as mãos pensando em receber uma comitiva do Barça novamente para tratar a transferência de sua última joia. Mas primeiro ele deve pensar na estreia na UEFA .

O Barcelona aposta em Leo Messi enquanto, em Dortmund, Sancho é indiscutivelmente quem preocupa Ernesto Valverde na preparação do jogo. Todo mundo sabe que o inglês será, se não já é, uma das sensações da próxima década.