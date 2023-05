Um mês depois, Jorge Sampaoli programa folga para o elenco do Flamengo após o Fla-Flu

Técnico mudou rotina do CT com nova metodologia, horários e elenco já até dormiu no clube

No dia 17 de abril, Jorge Sampaoli foi apresentado no Ninho do Urubu como novo técnico do Flamengo. Desde então a rotina no CT mudou bastante e o elenco terá o primeiro dia de descanso nesta quarta-feira (17), após o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Como trouxe a GOAL, Sampaoli é adepto de estudos que apontam que o pico do cansaço acontece 48 horas após os jogos e, diante do calendário, teve dificuldades para dar descanso aos atletas. Além disso, ele agenda todos os treinos para o período da manhã até mesmo aqueles depois dos jogos pela noite.

Depois do confronto contra o Racing, pela Copa Libertadores, a delegação do Flamengo chegou no Rio de Janeiro às 3h da manhã. Conforme o planejamento do treinador, nenhum atleta foi para casa. Todos os jogadores dominaram no Ninho do Urubu e treinaram às 11h.

Depois do duelo contra o Bahia, o técnico definiu a programação e comunicou aos atletas que a primeira folga acontecerá nesta quarta-feira, após o jogo diante do Fluminense. Sendo assim, o rubro-negro se reapresenta na quinta e inicia preparação para o duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no domingo (21), no Maracanã.