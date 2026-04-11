Um histórico desastroso... Os números de Mbappé revelam sua queda dramática no Real Madrid

O astro francês Kylian Mbappé está passando por um claro declínio em termos de golos, o que contribuiu para a fase negativa que o Real Madrid atravessa atualmente.

O time merengue não conseguiu vencer nas últimas três partidas disputadas na La Liga e na Liga dos Campeões, tendo sido derrotado pelo Real Mallorca e pelo Bayern de Munique pelo mesmo placar (2 a 1), antes de empatar com o Girona (1 a 1) na última sexta-feira.

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De acordo com números divulgados pelo jornal espanhol “AS”, Mbappé, que vinha marcando em ritmo acelerado (38 gols em 31 partidas), marcou apenas um gol nas últimas 7 partidas.

O jornal acrescentou que essa queda não se limitou ao número de gols, mas também à eficácia, já que a média de Mbappé caiu de um gol a cada 4 chutes para um gol a cada 25 chutes, o que significa que a taxa de sucesso caiu de 25% para 4%.

Além disso, o jogador da seleção francesa passou de um gol a cada 70 minutos para um gol a cada 497 minutos. Ele terá que mudar essa situação na próxima quarta-feira, quando o Real Madrid visitará o Bayern de Munique, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.