Última Copa de Neymar? Para Marquinhos, declaração do camisa 10 foi mal interpretada

Companheiro de PSG sai em defesa do craque brasileiro sobre declaração a respeito de futuro. Ao DAZN, atacante disse: "Acho que é minha última Copa"

A declaração de Neymar de enorme repercussão sobre jogar sua última Coopa do Mundo de 2022 no Qatar foi mal interpretada, segundo Marquinhos. Companheiro de Neymar no PSG, o zagueiro saiu em defesa do amigo.

Em entrevista concedida ao documentário Neymar Jr & The Line of Kings, disponível na plataforma do DAZN, Neymar disse o seguinte:

"Cara, acho que é minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então eu vou fazer de tudo pra chegar muito bem, fazer de tudo pra ganhar com o meu país. Pra realizar meu sonho, o maior [que tenho] desde pequeno. E espero poder conseguir", disse (veja no vídeo abaixo).

Marquinhos, por sua vez, acredita que a proporção da declaração foi exagerada e descarta que Neymar poderia sair do PSG no futuro próximo. Em entrevista ao Le Parisien, o zagueiro disse:

"Acho que a declaração dele foi mal interpretada. Ele apenas disse que não sabia como estaria daqui quatro anos. Isso faz sentido até agora. Eu não sei como estarei também. O Neymar sabe toda a expectativa em volta dele e ele entende isso. Ele apenas quis dizer que estava focado na próxima Copa do Mundo. E acima de tudo, ele só estava falando da seleção brasileira e não de clube. Isso também foi mal interpretado. Ele não tem intenção de parar de jogar pelo PSG", disse Marquinhos.

Marco Verratti disse admirar Neymar pela maneira como ele lida com os holofotes.

"Ele é muito humilde, uma pessoa muito generosa. Está sempre sorrindo. Eu entendo perfeitamente e não sofro um décimo do que ele vive", afirmou Verratti, em entrevista para a Amazon Prime Video.

"Pedem para nos comportarmos como pessoas comuns, mas como agimos assim somos criticados por isso. De fora, todo mundo pensa que ganhamos muito dinheiro para jogar futebol. Mas também é um ntrabalho, e no fim, não é só um jogo".

Interesse do Chelsea em Marquinhos

Marquinhos revelou que o PSG recusou entrar em negociação com o Chelsea por ele. Ao ser perguntado sobre se consideraria uma transferência aos Blues, ele respondeu:

"Não. Nem houve uma proposta. Na verdade, o clube bloqueou as conversas logo de cara. Isso mostra a fé que eles têm em mim. É uma honra ter essa confiança de um clube como o PSG. O fato de outros se interessarem significa que estou trabalhando bem. Me dá motivação para seguir em frente, aumentar meus treinamentos e jogar ainda melhor. Paris e o PSG são a única coisa na minha mente".