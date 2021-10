Neymar: "Copa do Mundo de 2022 deve ser a última da minha carreira"

Em documentário produzido pelo DAZN, o craque revelou não ter certeza que "aguentará mais futebol" após o Mundial

Grande destaque da seleção brasileira na atualidade e um dos maiores artilheiros da sua história, Neymar pode encerrar a sua carreira em mundiais na Copa do Mundo Fifa em 2022, no Qatar. E quem revelou isso foi o próprio jogador.

Em entrevista concedida ao documentário Neymar Jr & The Line of Kings, disponível na plataforma do DAZN a partir deste domingo (10), o atacante afirmou não ter certeza que terá condições de "aguentar mais futebol" após a disputa do torneio.

Com 69 gols em 113 jogos pela seleção brasileira, além de 44 assistências, Neymar, pode, então, se aposentar do futebol de seleções após a disputa da Copa do Mundo de 2022. Até hoje, conquistou quatro edições do Superclássico das Américas, em 2011, 2012, 2014 e 2018, uma Copa das Confederações, em 2013, e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2016.

"Cara, acho que é minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol." revelou o jogador em uma de suas entrevistas para o documentário.

Será provavelmente a terceira participação de Neymar em Copas do Mundo. Na primeira, em 2014, ganhou a chuteira de bronze, como o terceiro maior artilheiro do torneio, mas acabou se lesionando nas quartas de final contra a Colômbia e não esteve presente no fatídico 7 a 1, diante da Alemanha, nas semifinais. Já em 2018, marcou apenas dois gols e viu o Brasil ser eliminado pela Bélgica nas quartas de final, tendo sido criticado na mídia internacional pela fama de "cai-cai". De qualquer jeito, nunca escondeu o sonho de ser campeão do mundo pela seleção brasileira.

"Então eu vou fazer de tudo pra chegar muito bem, fazer de tudo pra ganhar com o meu país. Pra realizar meu sonho, o maior [que tenho] desde pequeno. E espero poder conseguir." concluiu o craque.

Com o Brasil liderando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e virtualmente classificado para disputar o torneio, Neymar deve receber outra oportunidade para buscar o hexa. E como revelou o craque, talvez, a última.

O documentário Neymar Jr & The Line of Kings está disponível neste domingo (10), para todos os assinantes do DAZN.