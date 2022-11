Ucrânia quer que Irã seja excluído da Copa do Mundo

A Federação Ucraniana pediu à FIFA que retire a seleção iraniana da Copa do Mundo de 2022

A Federação Ucraniana recorreu à FIFA em meio a alegações de que o Irã está ajudando a Rússia e sua invasão da Ucrânia fornecendo armas, violando os artigos 3 e 4 dos estatutos da FIFA sobre direitos humanos e combatendo a discriminação.

Um comunicado divulgado pelo comitê executivo da Federação Ucraniana diz: "Levando em consideração as informações da mídia sobre as manifestações sistemáticas de violações de direitos humanos no Irã que podem violar os princípios e normas da carta da FIFA."

"Tendo em conta a resolução 22.31 do Conselho de Segurança da ONU sobre a imposição de sanções ao Irã, e o suposto envolvimento do Irã na agressão militar da Federação Russa contra a Ucrânia, apelamos à FIFA com a proposta de considerar a exclusão da seleção iraniana. da Copa do Mundo FIFA de 2022."

O apelo vem logo depois que o presidente do Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, também pediu a remoção da seleção iraniana, sugerindo que a Ucrânia ocupasse seu lugar no torneio.

Até o momento, não houve resposta oficial da FIFA sobre a possível expulsão do Irã do torneio. Atualmente, eles ocupam um lugar no Grupo B ao lado de Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos, iniciando seu torneio contra a seleção inglesa no dia 21 de novembro.