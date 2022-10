A Ucrânia quer a vaga do Irã na Copa do Mundo do Qatar?

O CEO do Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, pediu que a Fifa retire o Irã do Mundial, e que a seleção ucraniana ocupe a vaga

A menos de um mês do início da Copa do Mundo do Qatar, as 32 seleções classificadas para a competição já estão em reta final da preparação para o Mundial. Porém, ainda há uma discussão sobre as vagas. Após a longa disputa do Chile para tentar conquistar a vaga do Equador na Copa, que até o momento não deu certo, agora há um debate sobre a vaga do Irã.

A discussão sobre a vaga do Irã deve-se ao fato da punição da Fifa imposta à Rússia e Belarus, que foram proibidas de disputar competições internacionais, inclusive a Copa do Mundo, devido aos ataques à Ucrânia. A questão é que o Irã também é acusado de um suposto apoio militar à invasão russa na Ucrânia.

O diretor do clube ucraniano Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, pediu que o Irã seja banido da Copa do Mundo do Qatar, e que a Ucrânia fique com a vaga no mundial.

"O Shakhtar Football Club pede à Fifa e a toda a comunidade internacional que proíbam imediatamente a seleção iraniana de jogar na Copa do Mundo pela participação direta do país em ataques terroristas contra ucranianos", disse em comunicado.

"Esta será uma decisão justa que deve chamar a atenção de todo o mundo para um regime que mata seus melhores e ajuda a matar ucranianos. O lugar vago deve ser ocupado pela seleção da Ucrânia, que provou que é digno de participação no mundial. Com condições desiguais com outras seleções durante os play-offs, eles jogaram com o coração. Essa decisão é justificada histórica e esportivamente.", completou o dirigente.

A seleção ucraniana foi eliminada nos Play-offs para a Copa do Mundo, perdendo o confronto contra o País de Gales, que se garantiu na competição.

Do jeito que as coisas estão, o Irã deve estrear na Copa do Mundo de 2022 contra a Inglaterra, no dia 21 de novembro.