Nem goleada do PSG evita climão: Leonardo e Tuchel batem de frente sobre reforços

Depois de o PSG golear o Angers, Leonardo foi a público cobrar Thomas Tuchel por declarações sobre reforços

Uma vitória com goleada por 6 a 1 é capaz de deixar o clima bom em qualquer time, certo? Menos no . Após massacrar o Angers em partida válida pela Ligue 1, nesta sexta-feira (03), Leonardo, diretor esportivo do clube, fez questão de mostrar que não ficou nada satisfeito com uma declaração do treinador Thomas Tuchel sobre reforços.

Em entrevista coletiva antes do jogo, o alemão não escondeu que, na sua visão, o elenco do PSG perdeu qualidade com relação à temporada passada, e afirmou que, com isso, é impossível cobrar os mesmos resultados obtidos em 2019/20, quando o Paris chegou à primeira final de Liga dos Campeões na sua história.

“Claro, é a realidade (elenco tem menos qualidade). É necessário dizer que sim. Pelo momento, não temos a mesma qualidade sem os mesmos jogadores. Entretanto, vou fazer tudo para não perder os jogos”, disse o treinador em entrevista coletiva.

“Continuamos fazendo o melhor possível e não aceitamos desculpas. Mas a realidade é que perdemos jogadores. Se continuar assim, não podemos exigir o mesmo (da temporada passada). De uma maneira geral, está claro que perdemos vários jogadores e não houve compensação”, completou.

Para esta temporada, o PSG perdeu alguns nomes importantes, como Thiago Silva, Thomas Meunier, Aouchiche, Edinson Cavani e Choupo-Moting. Por outro lado, o lateral Alessandro Florenzi, que abriu o placar contra o Angers com um belo gol, foi a única aquisição do clube até o momento.

Independentemente disso, quem não gostou nada da declaração foi o brasileiro Leonardo, que é responsável direto pela montagem de elenco do Paris a cada ano. E nem mesmo a goleada por 6 a 1 amenizou o clima entre os dois.

“Não gostamos da declaração. Eu pessoalmente não gostei, e o clube não gostou. Todos vivemos, e não só no futebol, em uma situação muito, muito séria (pandemia). Não gostamos do fato de não entender o momento”, respondeu Leonardo em coletiva após a partida desta sexta-feira.

“Eu não entendi a declaração. Vamos ver internamente o que fazer. O clube é muito claro. Se alguém não está feliz, conversamos sobre isso, não há problema”, rebateu.

Pouco tempo para reforços

Foto: PSG

O fato é que a janela de transferências fecha na próxima segunda-feira (05), e se o PSG quiser fazer novas contratações, terá que correr contra o tempo. Mesmo assim, o diretor preferiu não dar nenhuma pista sobre possíveis reforços, mas foi claro ao afirmar que Tuchel deve respeitar as decisões do clube, se quiser ficar no Paris.

“Se ele decide ficar, ele precisa respeitar as políticas esportivas e as regras internas. Decidimos as coisas internamente. Não é uma questão sobre a janela de transferências, é sobre a forma”, ressaltou Leonardo.

“Não estamos aqui para ir a julgamento. O importante é que para ficar no clube, você tem que estar feliz. Precisamos do desejo de sofrer pelo clube, o espírito do sacrifício, mesmo se estamos passando por um momento complicado”.

Apesar do pouco tempo para fazer novas contratações, dois nomes estão sendo especulados no Paris: os meias Dele Alli, do , e Aouar, do - este último também é alvo do .

"Vamos tentar fazer algumas coisas. Vamos ver, mas não há nada certo. Aouar... isso te faz sonhar, mas agora pode não ser a hora. Hoje é um pouco complicado", explicou.