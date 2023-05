Troyes x PSG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram neste domingo (7), pela 34ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo manter a liderança isolada, o PSG visita o Troyes na tarde deste domingo (7), às 15h45 (de Brasília), no Stade de L'Aube, pela 34ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo anterior, o Troyes estacionou na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com 22 pontos. O time mandante não poderá contar com Conté e Ripart, ambos lesionados.

O PSG, por sua vez, perdeu em casa na rodada passada, mas segue na ponta da tabela, com 75 pontos. Os parisienses, embora próximos de mais um título nacional, vivem momento conturbado, com Neymar e Messi sendo pressionados por torcedores a deixarem o clube. O departamento médico do time segue lotado.

Prováveis escalações

Troyes: Lis, Salmier, Rami, Brown, Agoumé, Kouamé, Bruus, Larouci, Adelaide, Odobert e Baldé.

PSG: Donnarumma, Marquinhos, Pereira, Ramos, Bernat, Ruiz, Verratti, Emery, Vitinha, Ekitike e Mbappé.

Desfalques

Troyes

Conté e Ripart estão machucados.

PSG

Neymar, Renato Sanches, Kimpembe, Mukiele, Mendes e Pembélé estão lesionados, Hakimi cumpre suspensão, enquanto Messi foi afastado do duelo pelo clube.

Quando é?

Data: domingo, 7 de maio de 2023