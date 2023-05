Messi vai voltar a jogar no PSG após mal-estar e suspensão?

O argentino se desculpou publicamente após viagem à Arábia Saudita sem autorização. Mas será que ele volta a atuar pelo clube francês?

Na última segunda-feira (1), os jogadores do PSG tiveram encontro marcado no campo de treinamento. Inicialmente seria um dia de folga, mas o técnico Christophe Galtier e a direção parisiense finalmente decidiram convocar todos para o campo como punição após a vergonhosa derrota contra o Lorient no último final de semana. Mas houve uma surpresa quando o staff percebeu que faltava Lionel Messi.

Sem contar a ninguém, o argentino havia estava em um voo pela manhã rumo à Arábia Saudita. Suspenso pelo clube, o craque pediu desculpas publicamente aos companheiros. Mas será que o pedido de desculpas será suficiente para Lionel Messi voltar a jogar pelo PSG? A GOAL te mostra.

A saída de Lionel Messi não passa de um capricho, é cuidadosamente pensada. Ela ocorre no âmbito de seu contrato com a Arábia Saudita, do qual é um dos embaixadores. Ele deve, nesse sentido, ir pontualmente aos eventos organizados no local. No momento de sua chegada ao país árabe, muitas fotos promocionais do argentino foram publicadas em várias redes sauditas. Do lado de Messi, ele explicou que esta saída forçada se justificava pela impossibilidade de cancelar e reagendar a sua visita para outra data. Mas a razão não é suficiente para justificar tal fuga.

Quando a ausência voluntária e imprevista de Lionel Messi se espalha pela imprensa, todos esperam uma reação do clube parisiense. Mas a instituição permanece em silêncio. A raiva então toma conta dos torcedores enquanto a incompreensão entre os espectadores neutros. Após várias horas de um longo e pesado silêncio, o PSG finalmente comunica e anuncia uma multa e uma suspensão de duas semanas para o seu jogador, privando-o assim de duas rodadas de campeonato francês. Mas será que o argentino realmente voltará a jogar pelo Paris?

Na última sexta-feira (5), Messi finalmente quebrou o silêncio ao postar um vídeo de desculpas em sua conta no Instagram. Ele diz que pede perdão aos companheiros ao mesmo tempo em que reafirma a impossibilidade de cancelar a viagem. No entanto, essas desculpas públicas serão suficientes para vê-lo vestir a camisa parisiense novamente? Não tenho certeza porque, se for esse o caso, o PSG pode ser acusado por seus torcedores, já particularmente chateados há uma semana, de ser motivo de chacota. O fato de o argentino não continuar sua aventura em Paris na próxima temporada também não joga a favor. Os próximos dias definitivamente podem selar de uma vez por todas essa história.