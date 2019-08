FIFA 20 Demo: data de lançamento, como baixar e times disponíveis para PS4 e Xbox

EA Sports lança em breve teaser do novo jogo franquia de futebol; novo modo estará presente na demonstração

FIFA 20 será lançado no fim de setembro, mas os fãs do jogo de videogame terão a chance de experimentar o jogo um pouco antes. No ano passado, com a novidade da no jogo, a demo com esse campeonato fez grande sucesso. E os desenvolvedores do jogo prometem fazer algo parecido para o modo “Volta”.

Antes do lançamento, a Goal te antecipa o quais times, estádios e modos de jogo você pode esperar na demo.

Quando lança a demo de FIFA 20?

A EA Sports costuma lançar a demo de FIFA duas semanas antes da estreia oficial do jogo completo. Ou seja, é provável que esteja disponível em 12 de Setembro, tempo suficiente para os fãs se acostumarem com a jogabilidade e se familiarizem com os diferentes modos de jogo.

O game chega às lojas em 27 de Setembro.

Quais consoles a demo de FIFA 20 estarão disponíveis?

A prévia de FIFA 20 poderá ser baixada e jogada em PlayStation 4, Xbox One e PC.

Quais times estarão disponíveis na demo de FIFA 20?

Ano passado, a demonstração de FIFA teve 10 times, três a menos do que a demo de FIFA 18. Um número similar deve aparecer na demo de FIFA 20.

, e apareceram nos primeiros trailers de FIFA 20, o que sugere que provavelmente estão na demo.

Dificilmente times como , e de Munique estarão na demo, já que eles agora são parceiros da Konami no Pro Evolution Soccer. Da mesma forma a , cujo nome em FIFA 20 será Piemonte Calcio, não deve estar na prévia.

Com o modo Volta, times menores para os jogos nas ruas devem estar incluídos.

Quais estádios estarão presentes na demo de FIFA 20?

Da mesma forma que acontece com os times, os estádios disponíveis na demo serão limitados.

Com a parceria entre EA Sports e a Champions League, o Estádio Olímpico Atatürk, palco da final do campeonato europeu em 2020, pode estar na demo.

Algum dos 17 locais presentes no modo Volta no jogo completo, também estará presente.