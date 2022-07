Triângulo das Bermudas: Ancelotti explica novo apelido de trio do Real Madrid

O trio de meias segue encantando, com os rivais incapazes de encontrar uma maneira de para-los

Carlo Ancelotti criou um novo apelido para o trio de meio-campo do Real Madrid, Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro, com o técnico se referindo a três estrelas como “Triângulo das Bermudas”, porque a bola “desaparece” sempre que estão por perto. Os adversários certamente descobriram isso ao seu custo ao longo dos anos, com títulos da La Liga e Liga dos Campeões em grande quantidade por aqueles que dominam as artes de ganhar a posse e mantê-la.

Não há sinal de que Modric, Kroos e Casemiro estejam diminuindo o ritmo, apesar de todos estarem na casa dos 30 anos, e Ancelotti é abençoado por ter uma coleção de jovens promissores prontos para intervir quando necessário, como Fede Valverde, Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni.

Por que Modric, Kroos e Casemiro têm um novo apelido no Real Madrid?

Ancelotti falou sobre suas opções no meio-campo, com o italiano capaz de se apoiar tanto no potencial quanto no estilo: "Gosto dos dois, dos clássicos e do rock and roll. Chamo Casemiro, Kroos e Modric de triângulo das Bermudas porque ali a bola desaparece".

Quem é o homem-chave do Real Madrid?

É Karim Benzema que muitas vezes dá os toques finais nas jogadas.

O atacante francês, que marcou 44 gols na temporada passada, marcou em seu último jogo de pré-temporada contra a Juventus, e Ancelotti admite que seu capitão continua sendo uma presença fundamental.

"Ele é o melhor. Ele faz absolutamente tudo bem e é muito difícil para os defensores marcá-lo. Esse é Karim."

O Real Madrid defenderá o título da La Liga em 2022-23?

Os merengues têm um confronto na Supertaça Europeia com o Eintracht Frankfurt, vencedor da Liga Europa, no dia 10 de agosto, antes de abrir a defesa do título da Liga fora de casa, em Almeria, quatro dias depois.

Espera-se que a competição por uma coroa doméstica na Espanha seja acirrada em 2022-23, com o Barcelona investindo pesadamente nesta janela de transferências.

Questionado sobre como o Barça pode arcar com esses acordos, dadas suas dificuldades financeiras e se a equipe pode ser uma força a ser reconhecida mais uma vez, Ancelotti disse: "Nada me surpreende no futebol. Eles estão montando uma equipe fantástica, mas estou apenas preocupado com a minha equipe. Você sempre tem que respeitar o Barcelona.", apontou.