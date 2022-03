Três treinadores, dois vices de futebol e cinco eliminações: O balanço da gestão Barcellos no Inter

Próximo de completar 16 meses à frente do Internacional, a gestão do presidente Alessandro Barcellos até o momento só acumulou fracassos no departamento de futebol. As inovações e o protagonismo no futebol colorado, que foram prometidos na campanha eleitoral para a presidência do clube, ainda não foram colocados em prática.

Em janeiro de 2021, quando a atual gestão assumiu o clube, o Inter brigava pelo título no Campeonato Brasileiro, com Abel Braga de treinador e Cristiano Nunes na preparação física, além de Rodrigo Caetano como executivo de futebol.

A primeira medida da gestão Barcellos foi não renovar com o executivo Rodrigo Caetano, alegando que Caetano é um profissional muito caro e era necessário buscar um executivo com um salário menor. Por isto 2021, começa com Paulo Bracks na função, com salário menor e experiência compatível ao salário.

Em relação a comissão técnica, para tornar o time protagonista, a atual direção, durante a campanha eleitoral, já havia acertado com o espanhol Miguel Ángel Ramírez, sensação da época após uma exitosa campanha no modesto Independiente Del Valle, do Equador.

O que a direção não esperava era que o Inter chegaria na última rodada do Brasileiro brigando pelo título nacional, com um elenco apenas razoável comparado aos adversários mais próximos. Como já havia acertado com Ramírez, só restou ao técnico Abel Braga e a Cristiano Nunes deixarem o clube.

Abel Braga hoje está no Fluminense, enquanto o Nunes está no Atlético-MG junto com o executivo Rodrigo Caetano, onde ganharam o Brasileirão de 2021 e a Copa do Brasil, do mesmo ano.

Fracasso de Miguel Ángel Ramírez

Ricardo Duarte/SC Internacional

Já no comando do colorado, o técnico Ramírez não conseguiu repetir a campanha feita quando treinava o Independiente, do Equador. Classificou na fase de grupos da Libertadores de 2021 com o time tendo atuações fracas contra adversários inexpressivos, como os bolivianos do Always Ready, onde o Inter perdeu na Bolívia,. por 2 a 0, e empatou sem gols no Beira-Rio.

Ramirez não resistiu e acabou sendo demitido após perder por 5 a 0 para o Fortaleza, no Brasileiro e na sequência eliminado na Copa do Brasil, para o Vitória, perdendo em casa a classificação para o time baiano. Vale destacar que o Inter também não ganhou o Campeonato Gaúcho, uma das prioridades da gestão que recém havia assumido o clube.

Para o lugar de espanhol, a direção colorada buscou Diego Aguirre, contratado para tentar dar um equilíbrio ao time colorado. Na Libertadores, acabou sendo eliminado pelo Olimpia (também no Beira-Rio), e no Brasileiro acabou com 48 pontos, cinco a mais do que o Grêmio, primeiro clube rebaixado para a série B.

A campanha ruim no Brasileiro fez com que o então vice de futebol João Patrício Hermann acabasse sendo desligado do cargo em meio à temporada, sendo substituído por Emílio Papaléo Zin.

Novas eliminações e vexames em 2022

Ricardo Duarte/Internacional

O ano de 2022 começa com mais uma vez a promessa de fazer um time competitivo. Diego Aguirre acabou não tendo o seu contrato renovado, sendo substituído por Alexander Medina, que veio credenciado após boa campanha com o Talleres, da Argentina.

Medina chegou com a missão de fazer do Inter um time protagonista, a promessa de campanha em 2021, mas ainda não conseguiu sair da tese para a prática.

Até o momento na temporada de 2022, o Inter conseguiu ser eliminado pelo inexpressivo Globo-RN após perder o jogo por 2 a 0, quando o empate já garantia a classificação para o colorado. Um fiasco que para muitos torcedores está entre os maiores da história de mais do que centenária anos do clube gaúcho.

A eliminação precoce na Copa do Brasil derrubou o executivo Paulo Bracks, mas não foi suficiente para derrubar Alexander Medina. Para o lugar do executivo de futebol, o Inter ainda não contratou ninguém após mais de três semanas com o cargo desocupado.

Em relação ao treinador, a história ganhou mais um capítulo emblemático. O Inter acabou sendo eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Perdeu para o Grêmio, em casa, por 3 a 0 e no jogo da volta conseguiu vencer o tricolor por 1 a 0, placar que não foi suficiente – e o Inter vai assistir de camarote a decisão do estadual entre Grêmio e Ypiranga.

Os próximos passos do Inter

Ricardo Duarte/SC Internacional

Mesmo com tantos insucessos, o presidente Barcellos garante a manutenção de Alexander Medina como treinador.

Outra ação imediata do presidente Alessandro Barcellos é tentar amenizar a crise política que vive o clube. O mandatário colorado iniciou uma espécie de 'vestibular' nos movimentos de oposição do Inter para encontrar um vice de futebol para o lugar de Papaléo Zin.

Até o momento esta pesquisa não obteve sucesso, e a pressão interna é tão grande quanto a pressão dos torcedores nas arquibancadas. No dia 29 de abril, acontece uma reunião extraordinária no Conselho Deliberativo do Inter, onde a atual direção será cobrada pelos insucessos no futebol profissional.

O próximo jogo do Inter será no dia nove de abril, na abertura do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, atual campeão nacional e que tem Rodrigo Caetano como executivo de futebol e Cristiano Nunes como preparador físico, profissionais que a atual gestão do Inter fez questão de que fossem embora do colorado.