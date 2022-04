Já diria o poeta, errar é humano. Nesse sentido, até os apostadores mais experientes sempre irão errar. Então, você que está começando, não pense que seu caminho será perfeito. Há espinhos no caminho! Deixa eu te mostrar três erros que você não pode cometer no começo.

O primeiro deles, e muito comum, é você se entusiasmar com as apostas múltiplas. Sabe o que é uma múltipla né? É quando você atrela várias apostas em conjunto, para somar as odds de todas e lucrar mais do que em uma aposta simples.

Por exemplo, você vai na vitória do Flamengo, no Over 2.5 do Liverpool e no BTTS de Barcelona e Cádiz. Aí pra você ser vencedor, os três resultados precisam acontecer. Se não, você perde tudo.

E aí que tá o problema das múltiplas: elas são tentadoras. Mas lembre que você ainda não é experiente nas apostas, você não tem aquele controle necessário pra entender que jogos escolher e como administrar sua banca.

Como é minúscula a probabilidade de que vários jogos resultem do jeito que seja conveniente pra você, as múltiplas trazem um risco altíssimo. Claro, pagam bem como toda operação de risco. Mas pra você que tá começando, evite as múltiplas!

A segunda dica é muito importante e tem muita gente que sabe disso e mesmo assim, segue fazendo. Ela é bem simples: evite o All In.

Sabe aquela aposta que você tá muito confiante e vai colocar toda a sua banca nela, porque você tem certeza que será um Green? Então, certamente ela será um Red e você perderá todo seu dinheiro.

Não to sendo pessimista! É só que o All in é uma medida de desespero, sem nenhum critério ou estratégia, fugindo de qualquer método. O que só mostra que você é amador e que não fez o dever de casa.

Por tanto, você meu jovem que está começando, nunca faça All In!

O terceiro erro é nunca perca o controle emocional! Se você está em uma racha positiva e tudo está dando certo, pode ser que esse entusiasmo leve você a cometer erros que podem acabar com toda a sua estratégia.

E o contrário também pesa: caso tudo esteja dando errado, a primeira coisa que você vai pensar é largar tudo e desistir, ou até mesmo de fazer um All In (já falei: evite o All in!). Portanto, mantenha o seu controle emocional, independente dos ganhos e das perdas.