Trem-AP x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na TV

Em confronto inédito, Trem-AP e Vasco se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela primeira fase da Copa do Brasil A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com a vantagem do empate, o Vasco volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil após a vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 na última rodada do Cariocão, enquanto o Trem-AP fez apenas um jogo na temporada e perdeu para o Humaitá por 2 a 0 na Copa Verde.

Para o confronto, o técnico Barbieri pode optar novamente pela entrada do goleiro Léo Jardim, além do volante Jair, que não participou dos dois últimos jogos.

"A expectativa é positiva. Acho que a gente chega em um bom momento para fazer nossa estreia, após alguns jogos importantes. Apesar de ainda estarmos em um momento de desenvolvendo de uma reformulação, acho que chegamos em um bom momento. Mas temos que ter atenção total. Da mesma maneira que podemos surpreender, se não estivermos em um momento de atenção total, também podemos ser surpreendidos", afirmou o treinador cruz-maltino.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim (Ivan); Puma Rodríguez, Miranda, Léo, Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Barros; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Trem-AP: Redson; Rafael Baiano, Igor João e Sousa; Doutor, João Carlos, Zé Lucas, Valker e Jardelandi; Aldair e Kaikinha. Técnico: Sandro Macapá.

Desfalques

Vasco

Luca Orellano, Robson, Riquelme e Figueiredo seguem no departamento médico, Marlon, que defendeu a seleção brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-20, e está lesionado.

Trem-AP

Sem desfalques confirmados.

