Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Eintracht Frankfurt v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

Traduzido por

Tragédia nas arquibancadas... Morre torcedor após sofrer um ataque cardíaco

Eintracht Frankfurt x Colônia
Eintracht Frankfurt
Colônia
Bundesliga
Alemanha

Dor e tristeza no coração da torcida

As arquibancadas da partida entre o Eintracht Frankfurt e o Colônia testemunharam um incidente trágico que abalou a torcida, depois que um torcedor sofreu um ataque cardíaco repentino que lhe custou a vida, apesar da intervenção das equipes médicas no campo.

O clube Eintracht Frankfurt anunciou, nesta terça-feira, o falecimento do torcedor de 87 anos, após ele ter sofrido uma parada cardíaca súbita durante a partida da equipe contra o Colônia no último domingo.

O clube explicou que o torcedor caiu durante a partida, e a equipe médica conseguiu reanimá-lo dentro do estádio, antes de levá-lo ao hospital, onde seu estado não se estabilizou e ele faleceu posteriormente, apesar dos intensos esforços para salvá-lo.

Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Bundesliga
Colônia crest
Colônia
KOE
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW

O Eintracht Frankfurt confirmou que o falecido era um torcedor de longa data do clube e possuía um ingresso para a temporada, o que reflete sua longa ligação e profundo amor por acompanhar as partidas do time das arquibancadas.

O clube lamentou a perda de seu torcedor em um comunicado oficial, afirmando que é difícil expressar a magnitude da tristeza causada por sua perda diante dos olhos de todos: “Quando perdemos alguém de entre nós bem diante dos nossos olhos, é quase impossível expressar isso em palavras”.

O comunicado acrescentou que a família do Eintracht vive um profundo luto por sua partida.

