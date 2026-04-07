Tragédia nas arquibancadas... Morre torcedor após sofrer um ataque cardíaco

As arquibancadas da partida entre o Eintracht Frankfurt e o Colônia testemunharam um incidente trágico que abalou a torcida, depois que um torcedor sofreu um ataque cardíaco repentino que lhe custou a vida, apesar da intervenção das equipes médicas no campo.
O clube Eintracht Frankfurt anunciou, nesta terça-feira, o falecimento do torcedor de 87 anos, após ele ter sofrido uma parada cardíaca súbita durante a partida da equipe contra o Colônia no último domingo.
O clube explicou que o torcedor caiu durante a partida, e a equipe médica conseguiu reanimá-lo dentro do estádio, antes de levá-lo ao hospital, onde seu estado não se estabilizou e ele faleceu posteriormente, apesar dos intensos esforços para salvá-lo.
O Eintracht Frankfurt confirmou que o falecido era um torcedor de longa data do clube e possuía um ingresso para a temporada, o que reflete sua longa ligação e profundo amor por acompanhar as partidas do time das arquibancadas.
O clube lamentou a perda de seu torcedor em um comunicado oficial, afirmando que é difícil expressar a magnitude da tristeza causada por sua perda diante dos olhos de todos: “Quando perdemos alguém de entre nós bem diante dos nossos olhos, é quase impossível expressar isso em palavras”.
O comunicado acrescentou que a família do Eintracht vive um profundo luto por sua partida.
