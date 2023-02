Tottenham x Chelsea ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Mais um clássico na Premier League! Em Londres, Tottenham e Chelsea se enfrentam a partir das 10h30 (de Brasília), no Tottenham Stadium, pela 25ª rodada. O jogo será transmitido ao vivo no streaming Star+, e na GOAL você pode acompanhar a partida em tempo real.

Em quarto lugar do campeonato com 42 pontos, o Tottenham entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4. Os Spurs vêm de vitória na rodada passada e terão o apoio em massa de sua torcida. Betancur, Bissoum, Lloris e Sessegnon continuam todos se recuperando de lesões.

Do outro lado, o Chelsea não vence há duas partidas e é apenas o décimo colocado do inlgês, com 31 pontos. Os Blues devem ter o retorno de Kante, recuperado de lesão, embora o jogador deva iniciar entre os reservas. O técnico Potter pode promover mudanças na equipe titular, com chances de Mudryk, Sterling e Havertz aparecerem entre os 11.

Prováveis escalações

Escalação do Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Davies; Kulusevski, Kane, Son.

Escalação do Chelsea: Kepa; James, Silva, Badiashile, Chilwell; Kovacic, Fernandez; Mudryk, Felix, Sterling; Havertz.

Desfalques

Tottenham

Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Hugo Lloris e Ryan Sessegnon estão no departamento médico.

Chelsea

Cesar Azpilicueta, Armando Broja, Christian Pulisic e Edouard Mendy estão no departamento médico.

Quando é?