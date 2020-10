Tottenham acerta empréstimo de atacante brasileiro do Benfica

Artilheiro da última edição da liga portuguesa, Carlos Vinicius foi cedido com opção de compra de 40 milhões de euros

O acertou nas últimas horas a contratação por empréstimo do atacante Carlos Vinicius. A Goal apurou que os Spurs vão pagar 3 milhões de euros (R$ 20 milhões) ao pela cedência válida por uma temporada, com opção de compra pré-estabelecida em 40 milhões de euros (R$ 265 milhões).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Artilheiro da última liga portuguesa, com 18 gols, o brasileiro perdeu espaço no time encarnado com o retorno de Jorge Jesus, que esteve muito ativo no mercado de transferências e recebeu nomes de peso para o ataque, como o alemão Luca Waldschmid, o uruguaio Darwin Núñez e os compatriotas Pedrinho e Everton Cebolinha - além de ter promovido o jovem promissor Gonçalo Ramos, de apenas 19 anos, que estava na equipe B.

Mais artigos abaixo

Mais times

Comprado por 17 milhões de euros em junho de 2019, o atacante com passagens pela base de e iniciou 2020 avaliado internamente em aproximadamente 60 milhões de euros (R$ 398 milhões). Mesmo valorizado, e tendo como empresário o influente Jorge Mendes, o goleador acabou por não receber ofertas mais vantajosas para ser adquirido em definitivo.

Carlos Vinicius, cuja multa rescisória no clube português é de 100 milhões de euros (R$ 664 milhões), está no futebol europeu desde 2017. Chegou inicialmente para defender o Real Massamá, pequeno clube de , mas rapidamente foi negociado com o , onde não foi aproveitado, sendo então emprestado para Rio Ave e, posteriormente, .

Aos 25 anos, o atacante brasileiro tem contrato com o Benfica até junho de 2024. Com a camisa 95 do clube da Luz, fez 49 partidas oficiais e balançou a rede em 24 ocasiões.