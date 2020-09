Forte concorrência e exigência tática: Pedrinho ainda não ‘apanhou o comboio’ no Benfica

Adquirido por 17 milhões de euros, ex-corintiano está um passo atrás dos principais reforços ofensivos de Jorge Jesus

“Vai ter dificuldades em apanhar o comboio (trem, em português de )”.

Foi com a declaração acima que Jorge Jesus brecou a euforia em cima da badalada contratação de Wendel pelo em janeiro de 2018. Vendido pelo , o jovem volante, então com 20 anos, chegou a peso de ouro, tendo custado quase 9 milhões de euros, mas demorou a ganhar espaço com o treinador português.

“Tem muito a aprender porque vem de um futebol onde os jogadores são muito evoluídos, mas taticamente têm muito a aprender na Europa”, reforçou Jesus, na época.

Quase três anos depois, o mesmo cenário - e tipo de comentário nos bastidores - está sendo visto com Pedrinho, outro jogador promissor proveniente do . Adquirido pelo antes mesmo do regresso de Jesus, o atacante custou 17 milhões de euros (R$ 112 milhões) e, para já, não está no primeiro vagão do “comboio” encarnado no início da temporada.

Dos principais recentes reforços do atual vice-campeão nacional, que já investiu aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 660 milhões) no mercado de verão europeu, o ex-corintiano, de 22 anos, é o único que está na reserva. O belga Vertonghen, o alemão Luca Waldschmid, o uruguaio Darwin Núñez e o compatriota Everton Cebolinha, por exemplo, despontam no time titular.

Na visão da comissão técnica da equipe portuguesa, Pedrinho ainda está um passo atrás dos principais concorrentes no ataque. Além de Waldschmidt, dois portugueses têm neste momento a preferência de Jorge Jesus: Pizzi e Rafa, ambos com histórico na seleção principal. Existe também uma pressão interna cada vez maior na Luz pelo aproveitamento de um emergente talento da casa: Gonçalo Ramos, de apenas 19 anos.

Do ponto de vista físico, algo que sempre foi um obstáculo nos tempos de , o atacante tem evoluído de forma significativa. Porém, segundo conversas no dia a dia do clube, há alguns lacunas táticas que precisam ser corrigidas, entre elas a movimentação entre o corredor central e o direto. A nível de exigência de Jorge Jesus é sempre muito alto, algo que tem sido elogiado com frequência pelos brasileiros do elenco - incluindo goleiro Helton Leite, o lateral-direito Gilberto, os zagueiros Jardel e Morato, o volante Gabriel e o atacante Carlos Vinícius.